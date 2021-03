Le décalogue et les omissions sur Crawford

Le journaliste de boxe Mike Coppinger, a posté cette semaine sur Twitter deux messages qui remettent sérieusement en question les mérites de la boxe de Terence Crawford et à son tour, une « défense mobile » aux mérites de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, toujours champion de la franchise de la WBC poids moyen et double super poids moyen champion de ce corps et de la WBA.

Coppinger est une figure cruciale dans l’actualité de la boxe d’aujourd’hui et ses messages ont eu un large impact. D’autres médias ont fait écho et ont respecté son ton. En d’autres termes, ils ont également critiqué Crawford et cassé leurs lances pour défendre le champion mexicain.

Le fait était que la défense de Coppinger regorge d’omissions flagrantes et que l’effet domino a conduit la troupe de nouvelles, à son point d’ébullition, dans une « confusion informationnelle » totale qui s’est propagée aux médias sociaux. Précisément à cause de ces omissions et erreurs dans les données.

Dans cette vidéo, nous présentons une dissection de l’épisode depuis son tout début, le lundi 22 mars dernier, marquant et signalant chaque omission, « avec des cheveux et des marques », tout en ajoutant d’autres omissions grossières de la plupart de ceux qui choisissent d’ignorer l’essentiel données sur la trajectoire récente de la meilleure livre pour livre.

En même temps, nous vous présentons ce que nous appelons «le décalogue Terence Crawford». Ce sont dix des questions infinies que chaque « communicateur » de boxe doit se poser à chaque fois qu’il choisit de passer son temps à ignorer les vertus de la boxe de Crawford, à remettre en question les mérites de Crawford, à questionner les rivaux auxquels Crawford a été confronté et surtout, à remettre en question la légitimité de ses conquêtes comparées. aux autres champions. Le décalogue commence à la minute 07:19 de cette vidéo.