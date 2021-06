Le Deccan Queen des chemins de fer indiens célèbre ses 91 ans ! Découvrez l’histoire de ce prestigieux train

Le train a été initialement introduit avec deux râteaux, chacun comprenant sept voitures. (images : RailPost.in poignée Twitter)

L’un des trains les plus prestigieux et les plus riches en patrimoine des chemins de fer indiens, Deccan Queen vient de terminer ses 91 ans. La zone ferroviaire centrale, qui exploite ce train légendaire entre Mumbai et Pune, avait auparavant entamé l’exercice de sa mise à niveau. Le train numéro 12123/12124 Deccan Queen est exploité avec 17 voitures, dont quatre voitures-fauteuils AC, 10 voitures-fauteuils de deuxième classe, une voiture-buffet et deux fourgons à freins de deuxième classe. Deccan Queen a été introduit sur le réseau des chemins de fer indiens le 1er juin 1930. Auparavant, le ministère des chemins de fer avait déclaré qu’il s’agissait du premier train de luxe lancé pour desservir deux villes importantes de la région et que le train portait bien son nom de la ville de Pune. , également connue sous le nom de « Reine du Deccan » (« Dakkhan ki Rani »).

Selon le ministère, le train a été initialement introduit avec deux rames, chacune comprenant sept voitures. L’un était peint en couleur argent avec des moulures écarlates, tandis que l’autre en bleu royal avec des lignes dorées. Les châssis inférieurs des voitures des râteaux d’origine ont été fabriqués en Angleterre tandis que les carrosseries des voitures ont été développées dans l’atelier Matunga du chemin de fer GIP.

En 1966, les voitures à râteaux d’origine ont été remplacées par des voitures intégrales anti-télescopiques en acier. Ces autocars ont été fabriqués par Integral Coach Factory (ICF), Perambur. Pour un meilleur confort de conduite, ces autocars ont intégré une conception améliorée des bogies. En outre, des améliorations ont été apportées à l’ameublement et aux accessoires intérieurs. Pour fournir un hébergement supplémentaire, le nombre d’autocars dans le râteau a également été augmenté à 12 par rapport aux sept autocars d’origine. Au fil des ans, les entraîneurs de Deccan Queen sont passés au niveau actuel de 17 entraîneurs.

En 1995, le râteau a été modifié avec les caractéristiques spéciales suivantes :

Le train a reçu des voitures à freins pneumatiques nouvellement fabriquées ou âgées d’environ un an. Les cinq voitures-fauteuils de première classe présentes dans l’ancien râteau ont été remplacées par cinq voitures-fauteuils climatisées offrant une capacité supplémentaire de 65 passagers. En outre, par rapport aux anciens autocars, les neuf autocars de deuxième classe offrent une capacité supplémentaire de 120 places assises. congélateur. De plus, le wagon-restaurant était meublé de chaises rembourrées et de tapis.

