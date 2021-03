Le décès d’Alonso a été un moment «émouvant» pour Tsunoda · .

Yuki Tsunoda dit que passer Fernando Alonso lors de ses débuts en F1 a été un moment « émouvant » après avoir regardé la double course de champion à Fuji alors qu’il était enfant.

La recrue japonaise – qui n’avait pas eu son premier anniversaire lorsque Alonso a fait ses débuts en Grand Prix en 2001 – a dépassé le champion du monde de retour dans le premier virage à mi-chemin de la course. Tsunoda a ensuite marqué des points à ses débuts avec la neuvième place.

Tsunoda a déclaré que cela lui rappelait de regarder Alonso en action dans le Grand Prix du Japon. «C’était un peu émouvant», a-t-il déclaré.

«La dernière fois que j’ai vu Alonso courir, c’était il y a 13 ans – je le regardais au Fuji Speedway quand il conduisait pour McLaren et Renault. Je suis vraiment fier.

«J’étais vraiment content de l’avoir dépassé, bien sûr, ce n’est pas la même voiture, mais oui, j’étais content.»

Bien qu’il ait marqué des points lors de sa première course, Tsunoda a déclaré qu’il était conscient des domaines de sa conduite où il pouvait s’améliorer.

«Je suis content mais aussi déçu – surtout avec mon premier tour», a-t-il expliqué.

«J’ai perdu trop de positions dans le premier tour et ensuite il a fallu un certain temps pour récupérer ces positions. Je suis content de marquer un point pour ma première course et pour l’équipe. Ce qui est positif, c’est que j’ai beaucoup appris dans cette course, donc je ferai mieux pour Imola la prochaine fois.

Tsunoda courait à la 10e place lorsque le dernier tour a commencé, mais une passe agressive sur Lance Stroll dans le premier virage l’a vu prendre la neuvième place au drapeau à damier.

«C’était un lancement vraiment tardif», a expliqué Tsunoda. «Mais j’ai décidé que si je ne le dépassais pas, je ne pourrais pas dormir toute la nuit ce soir!

«J’ai vraiment eu du mal les deux derniers tours, surtout dans l’air sale de lui. J’ai fait pas mal d’erreurs. Mais je suis vraiment content de l’avoir dépassé dans le dernier tour. «

