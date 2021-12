Le décès de Bob Dole a poussé les vétérans à souhaiter «plus de gens comme lui»

Les vétérans américains de tout le pays réagissent au décès du sénateur républicain de longue date du Kansas, Bob Dole, décédé dimanche à l’âge de 98 ans. Il luttait contre un cancer du poumon de stade quatre.

Dole, avant son service politique de 1969 à 1996, était un héros de la Seconde Guerre mondiale qui a failli périr sur le champ de bataille en Italie après de graves blessures, perdant l’usage de son bras droit entre autres problèmes de santé.

« Nous avons besoin de plus de gens comme lui en Amérique, de gens qui persévèrent dans tout », a déclaré dimanche après-midi un vétéran de l’armée vietnamienne basé à New York à Fox News Digital.

BOB DOLE ÉTAIT UN HÉROS DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE, A PORTÉ SES CICATRICES DE BATAILLE LE RESTE DE SA VIE

« Dole a fait face à l’adversité, ne s’est pratiquement jamais plaint et est passé à faire ce qu’il pensait être bon pour le pays », a déclaré le même vétéran. « Il n’y a pas beaucoup de gens comme ça aujourd’hui, semble-t-il. »

Un autre vétérinaire, celui-ci basé à Annapolis, dans le Maryland, a déclaré: « En tant que vétéran, Bob Dole comptait beaucoup pour ceux d’entre nous qui ont servi. C’était un leader national qui était l’un d’entre nous. »

Un vétéran de la région de New York a déclaré à Fox News Digital : « Bob Dole était un véritable Américain. Il s’est battu pour nous à la guerre et à Washington. Il aimait l’Amérique. Merci pour votre service, pour vos sacrifices et pour ma liberté, » il ajouta.

Ce même vétéran a également noté : « Il a tenu son engagement envers nos vétérans en saluant ceux qui se sont rendus à Washington, en répondant aux lettres et en les rencontrant en personne. Il était unique en son genre.

CE VÉTÉRINANT DU VIETNAM VEUT QUE LES AUTRES SAVENT, « VOUS N’ÊTES PAS SEUL »

Un vétéran de la région de Virginia Beach, en Virginie, a déclaré à Fox News Digital : « Indépendamment des lignes de parti et de la politique, nous pouvons tous convenir que le service de Bob Dole aux États-Unis ne sera jamais oublié. »

Les drapeaux de la Maison Blanche, des bâtiments et des terrains fédéraux, des postes militaires, des stations navales, des ambassades et des consulats doivent flotter en berne jusqu’au coucher du soleil le 9 décembre pour honorer Dole, selon un ordre du président Biden dimanche après-midi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

De nombreuses personnes ont posté sur les réseaux sociaux que Bob Dole « était un vrai héros ».

Beaucoup d’autres ont écrit « Grand Américain ».

Et beaucoup d’autres ont simplement dit : « RIP Bob Dole ».