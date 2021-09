Des députés et des officiers de Floride ont répondu à un “déchaînement de tireurs actifs” tôt dimanche, alors qu’un homme armé “équipé d’un gilet pare-balles” aurait tué quatre personnes, dont un nourrisson, et blessé une fillette de 11 ans avant de se barricader dans une maison et de tirer aux forces de l’ordre.

Le suspect non identifié, qui s’est finalement rendu à la police, était venu “prêt au combat”, s’était décrit comme un “survivaliste” et aurait admis “être drogué à la méthamphétamine”, a déclaré le shérif du comté de Polk, Grady Judd, lors d’une première conférence de presse dimanche.

Judd a décrit comment un adjoint a initialement répondu à un appel de « véhicule/personne suspecte » vers 19 h 30 samedi dans une zone non constituée en société de Lakewood. Une femme a déclaré aux autorités qu’un homme était arrivé dans un véhicule et lui a dit : « Dieu m’a envoyé ici pour parler avec l’une de vos filles », a déclaré Judd.

Les députés ont parcouru la zone pendant environ 20 minutes, mais personne n’a été retrouvé. Neuf heures plus tard, un lieutenant de la région lors d’un appel séparé a entendu “deux salves de tirs automatiques” vers 4h30 du matin dimanche, a déclaré Judd, et à peu près au même moment, des appels au 911 sont arrivés au sujet de la fusillade active.

Les forces de l’ordre se sont approchées avec tact de la propriété et ont observé un camion en feu, un bruit sec dans la cour avant, des lumières cassables bordant le chemin de la route jusqu’à la maison et un “individu totalement équipé d’un gilet pare-balles”, a déclaré Judd. À ce moment-là, le suspect est rentré en courant dans la maison.

Le shérif du comté de Polk donne une conférence de presse après le “déchaînement des tireurs actifs” (Bureau du shérif du comté de Polk)

“Nous sommes loin dans la campagne, il n’est donc pas rare de voir des gens en camouflage, mais il était habillé et il semble qu’il portait des gilets pare-balles, et il est immédiatement retourné dans cette maison”, a déclaré le shérif. “Nous ne savions pas qui il était, nous n’avons pas vu d’arme à feu.”

“À ce moment-là, nous avons entendu une autre volée, une femme crier et un bébé gémir. Notre lieutenant a essayé de pénétrer par l’avant de la maison et elle a été barricadée”, a poursuivi Judd. “Il a couru à l’arrière de la maison et est entré et a rencontré la personne, et une fusillade s’est ensuivie. Le suspect a tiré sur notre lieutenant. Notre lieutenant a riposté et a reculé hors de la maison.”

Les unités d’intervention ont tiré des coups de feu vers la maison, et les informations préliminaires indiquent qu’au moins des dizaines, voire des centaines, de coups de feu ont été tirés entre le suspect et les députés. Un hélicoptère des forces de l’ordre au-dessus de la vue a finalement vu le suspect sortir les mains levées.

Le suspect, qui avait été abattu une fois, a été menotté et emmené dans une zone de transit pour être traité par les SMU, jusqu’à ce qu’il soit transporté à l’hôpital régional de Lakeland. Après son arrivée aux urgences, le suspect s’est levé et a tenté de saisir l’arme d’un officier de police de Lakeland, a déclaré Judd. Il a ensuite été mis sous sédation et devrait être soigné et libéré de l’hôpital. Il sera alors réservé et les frais exacts sont en attente.

Les députés qui sont entrés dans la maison ont trouvé une fillette de 11 ans qui avait reçu plusieurs balles. Elle a été transportée par avion à l’hôpital général de Tampa et subissait une intervention chirurgicale tôt dimanche.

“Elle regarde notre adjointe dans les yeux et dit” il y a encore trois morts dans la maison “”, a déclaré Judd. “Nous sommes entrés – d’abord avec nos robots pour nous assurer qu’il n’y avait pas d’engins explosifs. Et, dans la maison principale, nous avons découvert un homme, une femme et un bébé dans les bras de la mère tous abattus.”

“Nous sommes allés à la maison juste derrière et avons trouvé une autre dame abattue”, a déclaré le shérif. “Cet homme a tué quatre personnes. Il a essayé de tuer nos députés et a ensuite abandonné.”

Accompagné de la police de Lakeland et de Brian Haas, procureur de l’État pour le 10e circuit judiciaire, Judd a également lancé un avertissement sévère aux législateurs qui suggèrent que la consommation de drogue est un crime non violent. Le shérif a déclaré que le suspect avait admis aux forces de l’ordre une fois en garde à vue qu’il consommait de la méthamphétamine.

“Maintenant, pour ceux d’entre vous qui sont peut-être dans le pays et qui ne le connaissent pas, nous avons quelques législateurs, heureusement très peu, qui pensent que la consommation de drogue est un crime non violent et de faible intensité”, a déclaré Judd. “Je sais qu’il y a des gens de tout le pays, en particulier de la côte ouest, qui pensent que ce sont des drogues non violentes à faible concentration qui ne sont vraiment pas nocives. Ce type nous a admis qu’il prenait ces drogues avant de continuer. ce déchaînement de tireurs actifs tuant ce que nous savons être quatre personnes en ce moment. »

Les autorités recherchaient un autre enfant, âgé de 10 ou 11 ans, qui, selon Judd, a ensuite été retrouvé sain et sauf et absent au moment de la fusillade.