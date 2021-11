Le décideur du titre de qualification pour le sprint en Formule 1 serait «assez excitant»

Ross Brawn pense qu’un scénario du Championnat du monde 2022 remporté en qualifications de sprint, plutôt qu’un grand prix, serait « assez excitant ».

Les qualifications de sprint, ou quel que soit le nom qu’on pourrait alors lui donner, devraient avoir lieu sur six week-ends de course en 2022, soit le double du montant de cette saison.

Une partie de l’évolution du format pourrait être un système de points révisé, donnant de plus grandes récompenses aux pilotes qui s’en tirent le mieux lors de la « course » du samedi qui forme la grille de l’événement principal de dimanche.

Si cela était introduit, et qu’un de ces week-ends de course se déroulait lors d’une étape décisive de la saison, par exemple lors des trois derniers grands prix, cela ouvrirait la porte à un pilote susceptible d’obtenir le titre au sprint – réduisant ainsi l’anticipation pour la course du lendemain.

Cependant, Brawn, directeur général du sport automobile de la Formule 1, n’est pas rebuté par cette perspective – et il ne pense pas non plus que cela conduirait à sélectionner plus soigneusement les week-ends de sprint.

Lorsqu’on lui a demandé si la F1 serait désireuse de s’abstenir d’organiser des événements de sprint à la phase critique de la saison pour éviter qu’une course ne soit un anti-climax potentiel, Brawn, cité par GPFans, a déclaré : « Je ne dirais pas désespérément désireux.

« Je dirais que ce n’est pas le meilleur. Nous aimons tous un cliffhanger, dernière course de la saison. Peut-être que nous en aurons un cette année, ce qui serait fantastique.

« Mais si un pilote pouvait gagner un championnat un samedi avec un sprint et que quelqu’un devait l’arrêter, ce serait un aspect assez excitant. Vous y apporteriez certainement une nouvelle nuance.

« Nous aimerions tous voir un championnat remporté le dernier dimanche d’une saison, mais cela n’arrive pas très souvent.

« Je pense que cela aura un léger impact sur les courses que nous choisirons, mais nous ne pousserons pas les derniers événements si loin que cela ne pourrait pas arriver. »

Cette année, il n’y a aucune chance que Max Verstappen ou Lewis Hamilton remporte le titre en qualifications de sprint.

L’avance maximale absolue que chaque pilote, en particulier Verstappen, pourrait détenir après la dernière épreuve de qualification du sprint au Brésil est de 41 points, et il y en aurait encore 104 de plus disponibles à ce stade.

Il a également été suggéré que le sprint pourrait finalement devenir une course autonome en soi, tandis que Brawn pense qu’il est peu probable qu’un format de grille inversée soit sanctionné – même s’il serait également « assez excité » par ce concept.