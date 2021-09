Le déclin catastrophique de Barcelone rend la victoire du Bayern Munich presque dénuée de sens

Si vous vous attendez à une analyse approfondie ou longue aujourd’hui, préparez-vous à être déçu. Le titre vous donne l’essentiel de l’article – vous pouvez vous diriger vers la section des commentaires sans lire le reste.

Au cas où vous seriez toujours là, laissez-moi le répéter : le Bayern Munich battant Barcelone 3-0 ne veut rien dire. La déclaration peut aller de soi, mais le sentiment ne l’est pas. Le match du Barca a changé les opinions et les récits alors qu’il n’aurait pas dû. Il y a beaucoup trop de poids accordé au nom de FC Barcelone par rapport à l’état de leur équipe. Pour rappel, c’est une équipe qui :

Est actuellement 8e de la Liga. N’a marqué que 8 buts en 5 matchs. Perdu Leo Messi au cours de l’été. A affronté le Bayern sans Ansu Fati, Ousmane Dembele et Sergino Dest. A un rejet d’Everton sans aucune idée tactique en tant qu’entraîneur. Je ne peux même pas battre Grenade et Cadix.

Est-ce important que le Bayern Munich les ait battus 3-0 ? Cela signifie-t-il que l’équipe a été mise au défi? Ils ressemblaient honnêtement à Schalke là-bas – se préparant à se défendre et espérant ne pas se faire rouler. Manuel Neuer n’a pas eu à faire d’arrêt. Même le dernier Greuther Furth a donné au Bayern plus de défi cette saison.

Nous l’avons compris, le Barça est nul. À quoi veux-tu en venir?

Le fait est que l’importance du jeu, du moins du point de vue du Bayern, est exagérée. Il y avait une saine prudence dans la base de fans avant d’affronter le Barça, où les capacités de l’équipe ont été scrutées avec la dureté à laquelle vous vous attendez. Les supporters du Bayern ont toujours été exigeants.

Cependant, ce match du Barca – ce n’était qu’une victoire 3-0, mais cela a changé les choses. Soudain, vous avez des gens qui disent que la défense du Bayern est réparée, que l’équipe a l’air si solide maintenant. Les références de Nagelsmann augmentent aux yeux des fans. Les gens ont confiance en leur équipe maintenant. On se voit gagner la Ligue des champions d’ici.

Pourquoi donc? Parce qu’on a battu Barcelone ? N’importe qui peut les battre ces jours-ci. Grenade et Cadix sont des équipes fourragères de la Liga, et ils ont poussé le Barça vers le haut du mur. Ils avaient Luuk de Jong au départ en tête – quel type de défense du Bayern lui permettrait de marquer ? Ronald Koeman n’a jamais été qu’un entraîneur médiocre au niveau des clubs, et il était censé défier Nagelsmann ? Le jeu n’avait pas de sens, mais les fans et les médias lui accordent trop d’importance.

Non pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela, les fans seront des fans. C’est ce que nous sommes censés faire. Nous sommes censés mettre en valeur notre équipe. Nous croyons en ces joueurs. Nous croyons au gestionnaire. Nous croyons fermement que nous pouvons affronter n’importe qui. C’est la joie d’être un fan du Bayern, et tout le monde devrait la savourer.

Mais… le fait est que Julian Nagelsmann n’a pas encore été testé. Pas de loin. Les trois plus gros matchs de cette saison – la Supercoupe, le RB Leipzig et Barcelone, étaient tous contre des équipes pas à leur meilleur (BVB), affaiblies par rapport aux saisons précédentes (RBL), ou les deux (Barca). Le Bayern de Nagelsmann n’a pas encore rencontré une véritable équipe d’élite sur le terrain. Cela ne signifie pas que nous devons affronter Manchester City – mais sans même affronter une équipe de niveau inférieur, comme Manchester United, l’Inter Milan ou un Borussia Dortmund en pleine forme, la qualité de cette équipe actuelle du Bayern reste incertaine.

Le Bayern de Flick a fait ses preuves avant même le triplé. Ils ont battu Chelsea et Dortmund de manière convaincante et ont mené Barcelone au fil de l’épée. Zut, ils l’ont même prouvé après le triplé aussi, en écrasant l’Atletico Madrid (les futurs vainqueurs de la Liga) sans transpirer.

Jusqu’à ce que Nagelsmann obtienne le même genre de victoires à son actif, nous ne pouvons pas prétendre qu’il a fait ses preuves. Cette équipe n’a pas fait ses preuves. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et les gens ne devraient pas l’oublier.