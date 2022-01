Le déclin de Bitcoin sera à court terme | Invezz

Bitcoin (BTC / USD) a continué de baisser au cours du week-end, tombant au niveau de support clé de 40 700 $. Marcus Sotiriou, analyste chez le courtier britannique d’actifs numériques GlobalBlock, s’attend à une augmentation de l’ordre de 40 000 $ à court terme en raison de l’interaction avec ce niveau important.

La peur a atteint 10 sur l’indice de peur et d’avidité

Samedi, la peur a atteint 10 sur l’indice Crypto Fear and Greed, le plus bas depuis que le marché de la crypto a atteint un creux le 21 juillet avant de se redresser de plus de 100%.

Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, soutient cette prédiction, anticipant que le prix du Bitcoin atteindra un creux entre 38 000 et 40 000 $. Il a dit:

Je connais de grandes institutions qui passent par leur processus pour se positionner. Ils les verront comme des niveaux attractifs à acheter.

Impact du marché mondial sur le prix du Bitcoin à court terme

Le marché mondial aura-t-il un impact sur le prix du Bitcoin à court terme ? Bien que le marché des crypto-monnaies soit survendu, les marchés mondiaux et les conditions économiques ont un impact profond sur celui-ci. Des facteurs tels que les plans de la Réserve fédérale visant à augmenter les taux et à réduire la fréquence des achats mensuels d’obligations cette année ont contribué à la vente massive de Bitcoin.

La forte croissance de l’IPC entraînera une plus grande pression de vente

Les données sur l’inflation aux États-Unis seront publiées mercredi. On s’attend à ce que l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 7,1% en 2022 et de 0,4% en janvier. Une plus grande pression pour vendre du Bitcoin peut être anticipée si le chiffre publié est plus élevé que prévu. En effet, les marchés sont tournés vers l’avenir et une inflation élevée incitera la Réserve fédérale à intervenir davantage pour la contrôler.

Selon Marcus Sotiriou, la baisse ne sera qu’à court terme, même si les chiffres de l’inflation sont plus élevés que prévu.

