le déclin de la boxe continue

Paul sur Mayweather : C’est le combat le plus important de sa vie 0:26

. – Il est difficile de dire s’il s’agit d’une pantomime ou d’un stratagème marketing astucieux, car le frère du combattant de YouTube a retiré la casquette du boxeur professionnel invaincu et ils ont commencé un combat houleux, avant la conférence de presse.

Floyd Mayweather Jr. contre Logan Paul semble être une incongruité, mais c’est le dernier combat d’une série lucrative de combats d’exposition avec des boxeurs non professionnels qui sembleraient indiquer le déclin croissant de la boxe.

Mayweather vaut des centaines de millions, avec un record de boxe professionnelle invaincu 50-0 et plusieurs ceintures de titres mondiaux à son actif. Paul n’a pas de ceinture à son actif, mais il a beaucoup de vues sur YouTube, près de 6 milliards et plus. Son histoire est courte ; a perdu son seul combat professionnel contre un autre YouTuber.

Auparavant, nous avons vu des YouTubers combattre des YouTubers ; nous avons vu des boxeurs combattre des stars des arts martiaux mixtes (MMA); Nous avons même vu le frère de Paul, Jake – également un célèbre YouTuber – combattre un ancien combattant du MMA et un ancien joueur de la NBA et gagner les deux fois.

Mais le 6 juin, les mondes de la boxe professionnelle et du divertissement se heurteront sur le ring.

Les hommes d’affaires doivent se frotter les mains de joie. Lorsque Jake Paul a volé la casquette de Mayweather avant la conférence de presse de son frère et que le couple s’est retrouvé mêlé à un tumulte, les réseaux sociaux et les médias ont explosé avec des vidéos et des photos de Mayweather semblant furieux.

Et lors de la dernière conférence finale à Miami Beach avant le combat de dimanche, Mayweather a souligné que Paul se dirigeait vers l’inconnu.

“Il y a une différence entre la boxe YouTube et la boxe d’élite, vous verrez la différence”, a déclaré Mayweather à Sky Sports.

Il fait confiance à sa taille, il fait confiance à sa portée. Alors on verra. Je me suis entraîné un peu, ici et là, pas tous les jours. Mais je n’ai pas à le faire.

Pour l’auteur et historien de la boxe Mike Silver, qui est un fan de ce sport depuis 1959 et a vu des grands comme Sonny Liston, Muhammad Ali, Joe Frazier et Sugar Ray Robinson en action, la montée de ces combats lucratifs lui dit que le le sport qu’il a grandi en aimant est “mort”.

“La boxe est une entreprise et votre entreprise est le show business”, a déclaré Silver, auteur de “The Bow of Boxing: The Rise and Fall of Sweet Science”.

“La boxe, c’est le show business. Et la seule chose positive que je puisse dire, c’est que ces gens font de l’argent. Je me sens comme des gars, de grands combattants comme Archie Moore, Sugar Ray Robinson, Willie Pep, ils doivent tourner dans leurs tombes.

«[Los peleadores actuales] ils ont gagné plus dans un combat que ces combattants, de grands combattants, accomplis dans toutes leurs carrières de boxeur professionnel.

Mais avouons-le. Ce n’est pas de la boxe. La boxe telle que je la connaissais est morte”, a-t-il ajouté.

Avantages et les inconvénients

Les combats d’exhibition ne sont pas inhabituels pour la boxe. Il y a eu des émissions infâmes. Même le grand Ali a combattu le combattant Antonio Inoki en 1976, un événement dont Silver se souvient comme “très décevant”.

Depuis que Paul et le YouTuber britannique KSI se sont rencontrés lors du premier match de boxe professionnelle entre YouTubers, cette branche s’est rapidement développée.

Selon Jake Paul, son élimination au premier tour de l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren en avril a généré 1,5 milliard de dollars d’abonnements à la carte. Et avec chaque pay-per-view coûtant 50 $, le combat a généré 75 millions de dollars, bien que ces chiffres aient été remis en question.

Silver dit qu’il ne se fâche pas contre quiconque gagne de l’argent là où il le peut. Cependant, il commente que l’idée que Jake Paul, la “Kim Kardashian de la boxe”, selon Silver, génère autant d’attraction dans un combat professionnel alors qu’il n’a combattu professionnellement que deux fois est le reflet de la “culture indésirable” de la société d’aujourd’hui. . . .

Dans le coin opposé, Michelle Joy Phelps – animatrice de boxe et fondatrice de “Behind The Gloves”, pense qu’il y a des points positifs à tirer de ces combats.

“Vous gagnez de l’argent à si grande échelle et les gens se connectent et le public est là”, a déclaré Phelps à CNN. Comment meurt-il ? Peut-être que nous avons plus de politique de boxe, ce qui le rend plus frustrant.

«Je ne pense pas du tout qu’il soit en train de mourir, mais la politique a définitivement compliqué les choses, c’est pourquoi les gens sont plus agités ou agacés par la boxe. Mais quand les événements qu’ils veulent se produisent, le monde entier les regarde.

Combler un vide

Une chose qui a déçu les fans de boxe ces dernières années est à quel point il est devenu difficile pour les organisations et les promoteurs de boxe d’organiser des combats de grande envergure.

Il existe quatre commissions principales en boxe professionnelle et 17 divisions de poids. Auparavant, il n’y avait que huit catégories de poids, mais d’autres ont été ajoutées au fil des ans.

Chaque commission couronne son propre champion du monde pour une division de poids, parfois avec plusieurs champions en même temps. Le magazine de boxe ‘The Ring’ couronne également ses propres champions du monde.

Le récent aller-retour Anthony Joshua-Tyson Fury en a déçu beaucoup, tandis qu’un combat potentiel entre Terence Crawford et Errol Spence semble peu probable à ce stade.

Lorsque Mayweather a combattu Manny Pacquiao en 2015, l’idée du combat avait germé cinq ans plus tôt et parce qu’il a fallu si longtemps pour se préparer, les deux combattants avaient sans doute dépassé leur apogée lorsqu’ils sont finalement montés sur le ring, dit Silver.

Selon Silver, la raison de la difficulté à organiser ces événements vedettes est que chaque commission de boxe a son propre champion, ce qui signifie que chacune hésite à mettre un combattant sur le ring contre les meilleurs adversaires par peur de perdre.

C’est là que ces luttes d’exposition ont comblé le vide.

“Si la boxe avait été organisée comme c’est le cas aujourd’hui, Marvin Hagler n’aurait probablement jamais combattu Tommy Hearns, ou s’ils se sont battus, ce serait peut-être après qu’ils aient été tous les deux dans la fleur de l’âge”, a déclaré Silver, qui a également écrit les livres “Le nuit, l’arbitre a riposté »et« Stars in the Ring: les champions juifs de l’âge d’or de la boxe ».

«Nous n’aurions probablement jamais vu Alexis Arguello contre Aaron Pryor. Nous n’aurions probablement pas vu Sugar Ray Leonard contre Roberto Duran non plus. Ce sont des combats qui ont marqué l’histoire de la boxe et font du sport ce qu’il était. Et il y a de fortes chances que nous n’ayons jamais vu Frazier contre Ali. C’est la cupidité absolue [que] Il a repris le sport et le manque de respect pour les fans.

“Ne me dis pas que c’est de la boxe”

Au cours de sa carrière de boxeur de près de 20 ans, Mayweather a gagné le surnom de « Money ». Après avoir pris sa retraite pour la deuxième fois en 2015, il a combattu et battu la star de l’UFC Conor McGregor et le kickboxeur invaincu Tenshin Nasukawa, gagnant de gros salaires.

La lutte contre McGregor a été un tournant, car les gens ont réalisé les grosses sommes d’argent que ces événements pouvaient générer.

Pour ce combat, Mayweather aurait gagné environ 275 millions de dollars, tandis que McGregor a pris 85 millions de dollars, selon Forbes.

Alors que la qualité de la boxe a frustré de nombreux fans de boxe, une autre critique de permettre aux inexpérimentés d’entrer sur le ring est sa sécurité.

“Votre cerveau n’était pas censé être secoué par des coups à la tête”, explique Silver.

Les boxeurs professionnels se sont entraînés pendant des années à bouger la tête et les pieds pour éviter au maximum les coups violents à la tête, et quand on est inexpérimenté, les KO, les coups violents à la tête et les commotions cérébrales reviennent plus fréquemment.

“L’idée est de frapper votre adversaire à la tête”, a déclaré Phelps. Ce n’est pas un concours de tapotements sur le bras. Se faire frapper à la tête peut choquer n’importe qui.

Et lorsque vous n’êtes pas correctement entraîné à bouger la tête pour éviter les coups, la plupart des gens se lèvent et échangent [golpes] Et tout ce que vous voyez, c’est un méchant combat de personnes lançant autant de coups de poing au visage que possible.

Alors que le premier combat de Paul-KSI était amateur et nécessitait donc des protecteurs de tête, les combats suivants ont été professionnels, ce qui signifie qu’ils ont eu les mêmes conditions que les professionnels – pas de protecteurs de tête et 12 rounds de trois minutes.

Cependant, pour le combat de dimanche, la Florida State Boxing Commission (FSBC) a confirmé à CNN qu’il sera considéré comme un match d’exhibition car il n’est pas sanctionné par l’organisme. La FSBC a également confirmé qu’elle ne fournirait pas de juges pour l’événement, mais qu’elle fournirait un arbitre. Les deux combattants porteront des gants de 12 onces et il y aura un total de huit rounds de trois minutes.

Cela a entraîné des KO au premier tour, notamment le KO au deuxième tour de Jake Paul contre l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson, dont les images sont ensuite devenues virales sur les réseaux sociaux.

Les risques sécuritaires de permettre à ces combattants non entraînés de le faire avec force et violence ont une section de fans de boxe, dont Phelps, se demandant si c’est une bonne idée ou si des mesures plus strictes devraient être mises en place pour protéger les combattants.

Et pour le combat à venir le 6 juin, Silver pense qu’il y a beaucoup de risques à laisser les deux s’affronter sur le ring.

“Si ce Logan Paul pèse plus de 200 livres, si Mayweather est distrait ou quelque chose comme ça et s’éloigne et frappe Mayweather sur la tête … il y a un risque là-bas”, a-t-il déclaré.

“Oui [Mayweather] il est vraiment en forme, il arrêterait Logan Paul en un round. Je m’en fiche si vous pesez plus de 22 kilogrammes (50 livres); il est encore assez proche de ses jours de combat pour blesser ce gars. Et s’il donne vraiment des coups de poing, même s’il pèse 70 kilogrammes ou tout ce qu’il pèse pour ce combat, c’est un expulseur professionnel.

Et si vous frappez ce type avec des coups, ce ne sera pas facile de le renverser parce que c’est un grand type. Donc, si c’est un combat légitime, il va devoir frapper, à moins que Logan Paul n’ait une mâchoire de verre, il va devoir le frapper beaucoup sur la tête, quelques coups au corps, pour le faire tomber. »

Alors, après la montée rapide de ces matchs de quasi-boxe lucratifs, quelle est la résistance, la fin du jeu ? Selon Silver, il s’agira d’argent. “Si les fans s’énervent et disent:” Nous ne sommes pas intéressés, nous n’allons pas payer pour cela “, alors les paramètres changeront.”

“Mais je ne le vois pas changer … cela dépend de l’économie.”