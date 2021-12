Le déclin de LeBron : la fin du plus grand règne approche-t-elle ?

La dérive des Lakers colle assez bien au titre que Gabriel García Márquez a donné à Chronique d’une mort annoncée. Plus pour le continent que pour le contenu, mais le tout dans une phrase qui colle très bien à ce qu’est l’équipe de Los Angeles. Parce que tout le monde savait ce qui pouvait arriver. Tout le monde a vu ce qui allait arriver. Et, à la fin, ça arrive. Et, sans savoir comment la situation va se terminer ni comment va se terminer la saison, force est de constater que, pour le moment, les Lakers sont bien en deçà des attentes (c’est un euphémisme), loin d’un ring qui est une chimère en ce moment. très loin de ce que l’entité a été en tant qu’entité, de la base sociale qu’elle a ou de la tradition historique qui accompagne les 17 championnats qui représentent la plus grande partie du programme de grandeur personnifié. Une catastrophe aux accents presque ridicules qui correspond aussi à sa propre autodestruction, aux dommages auto-infligés de la manière la plus sinistre et la plus embarrassante possible. Et bien des choses à améliorer dans une NBA qui n’attend personne. Pas même les Lakers.

Bien sûr, tout passe, encore une fois, par la santé des astres. Et alors qu’Anthony Davis représente cet homme de verre depuis si longtemps, c’est LeBron James qui commence à s’inquiéter. Et il était temps, certains penseront. Avec une carrière légendaire derrière lui, le déclin d’El Rey semblait ne jamais venir. Lors de sa première saison avec les Lakers, après une formidable performance avec les Cavs, il a raté 27 matchs, un sommet en carrière. Et à ce moment-là on parlait de décadence ; Rien n’est plus éloigné de la réalité. L’année suivante, il y avait un ring, MVP des finales et le titre de meilleur assistant. Et l’an dernier, entre ombres et lumières, il est passé à 25 points, 7,7 rebonds et 7,8 passes décisives.. Une indignation malgré l’inconfort physique constant et le fait de devoir passer par le play-in pour disputer des playoffs dans lesquels ils se sont dit au revoir au premier tour. Mais mais mais…

La dernière chose à laquelle LeBron a dû faire face est un positif pour le coronavirus qui le gardera hors des pistes pendant au moins 10 jours. Selon Michael J. Babcock, un journaliste de TMZ, LeBron a été testé positif lors d’un test de routine. Dans un deuxième test, le résultat était négatif. Et, dans le troisième, à nouveau positif. Le joueur, asymptomatique et avec le calendrier vaccinal complet, a été transféré dans un jet privé facilité par les Lakers de Sacramento (les Angelenos jouaient contre les Kings) à Los Angeles, sur un voyage relativement court entre deux villes situées dans le troisième plus grand État des États-Unis, la Californie. Au total, la quarantaine minimale pour les coronavirus positifs est de 10 jours. Mais jusqu’à ce que les tests négatifs soient répétés et que le staff médical donne le feu vert, LeBron ne pourra pas retourner auprès de ses coéquipiers. Au total, la star a disputé 11 matchs cette saison, les mêmes qu’il a ratés.. Et un autre fait froid : au cours de ses 15 premières saisons, LeBron a raté un total de 71 matchs. Dans les quatre derniers, tous chez les Lakers, il en compte encore 71. Et en ajoutant, bien sûr.

Apprendre à vivre sans LeBron est une chose à laquelle les équipes s’habitueront lorsqu’il sera à la retraite, pas lorsque les projets continueront de se construire autour de lui. En réalité, les Lakers ont déjà subi son absence depuis qu’il a débarqué dans la franchise Et les résultats n’ont pas été exactement positifs : le record en 2018-19 sans LeBron était de 9-18 ; 2-2 dans le second, le ring, celui qui s’est le moins blessé avec un résultat final qui parle de lui-même. 12-15 dans le passé et 4-7, pour l’instant, dans le présent. Au total, 27-42, 39,1% de victoires sans El Rey et sa silhouette allongée. Et la nouvelle décharge, qui durera quelques jours, a eu son premier examen à Sacramento. Un que les Lakers ont approuvé, ouais. Mais avec la tête posée sur une idée qui vole très clairement au-dessus de la franchise en général et du roster et des fans en particulier : s’ils sont tous en bonne santé, les Lakers pourraient envisager quelque chose cette saison. Peut-être pas le ring, mais cela dissipe les doutes sur quelle équipe ils sont et, surtout, quelle équipe ils peuvent être. Le problème est : seront-ils tous en bonne santé à un moment donné ?

Un règne sans fin

LeBron est arrivé en NBA en 2003. Il a passé 11 saisons avec Cleveland, quatre avec le Heat et autant avec les Lakers. Et il n’a pas donné d’indices sur son retrait. La seule chose qu’il a dite, c’est qu’il n’exclut pas de jouer en NBA avec son fils aîné, Bronny, qui a eu 17 ans le 6 octobre.. Au-delà de la probabilité que cela se produise, il existe peu de références pour savoir quand le moment viendra. Il est évident que chaque jour qui passe est un jour de moins pour ne plus le voir et que chaque minute est un cadeau. Aussi que son tino est toujours aussi bien, puisqu’il affiche en moyenne 25,8 points, 5,2 rebonds et 6,8 passes décisives lors de sa 19e saison en NBA. Mais il a 11 jeux. Pour mettre une comparaison, Kobe Bryant, lors de son avant-dernière et 19e saison, est passé à 22,5 points, 5,7 rebonds et 5,6 passes décisives… en 35 matchs. Les problèmes physiques n’ont épargné personne à travers l’histoire et LeBronPeu importe à quel point vous avez essayé de prouver le contraire, ce n’est pas éternel. Et même lorsqu’il joue cela se voit dans la vitesse de ses mouvements latéraux, dans la fatigue immédiate, l’effort défensif ou la capacité d’adaptation à des adversaires plus jeunes et plus vigoureux.

Le roi et sa silhouette éternelle restent une puissance physique incontestable, mais l’aine a été une torture pendant des années et les problèmes de la taille aux pieds sont constants depuis. Et un autre fait froid : LeBron tire 19,9 tirs par match et sa moyenne est de 19,5. Cependant, il est à 8,5 triples tentés, dépassant les 6,3 qu’il avait en tête. Autrement dit : il pénètre moins. Son corps souffre davantage lorsqu’il entre en contact avec d’autres corps volumineux, la prévention des blessures est plus grande et le conservatisme et la prudence également. Le traitement quasi millimétrique qu’il prodigue à son corps et sur lequel il se concentre chaque été ne suffit plus à éviter un coucher de soleil qui approche, plus à cause d’absences que de ce qu’il fait en sa présence, et plus à cause de blessures que parce que d’un match qui a légèrement souffert, mais qui a encore, bien que moins, des moments absolument brillants. LeBron a une ombre très allongée, mais même la défense du discours contrairement à la gestion de charge parrainé par Kawhi Leonard est arrivé à un moment où même lui n’est pas en mesure de jouer autant qu’il le souhaite. Car une chose est claire : LeBron veut toujours jouer.

En avant, l’inconnu de l’immédiat. LeBron est en passe de devenir le meilleur buteur de tous les temps (il est en route pour les 36 000 points, qu’il atteindra cette saison et Kareem à 38 387), mais il lui est difficile d’ajouter plus d’anneaux. À moins, bien sûr, que les choses changent radicalement chez les Lakers. Il n’a pas de date d’adieu et, s’il insiste et que le physicien le respecte un minimum (plus que maintenant, du moins), il pourrait atteindre les 22 saisons de Vince Carter, un record historique. Et il a déjà participé à 10 finales, un chiffre provenant des Celtics de Bill Russell et d’un nommé Kareem Abdul-Jabbar. Celui qui est aussi le meilleur buteur de tous les temps. Celui qui a gagné 6 anneaux. Cela semble certainement familier à quelqu’un. La carrière de LeBron James commence à souffrir, ce que ses ennemis attendaient depuis longtemps et le reste du monde ne veut jamais que cela se produise. Mais il le fait avec sa silhouette totalement réconciliée avec une opinion publique qui l’a désavoué lorsqu’il a changé l’Ohio pour Miami, avec plusieurs millions dans ses poches, une énorme connotation sociale et le mérite d’avoir plus que jamais responsabilisé le joueur. LeBron a défié le trône de Michael Jordan, forgé sa propre légende et échappé aux critiques comme personne d’autre. Mais le temps ne pardonne pas. Ni le roi. Celui qui, le jour de son départ, le fera avec sa couronne. Ce n’est pas pour moins.