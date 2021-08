Le déclin de l’Occident ⋆ .

(Paul Mirengoff)

David Goldman (également connu sous le nom de « Spengler ») résume avec approbation l’analyse du professeur chinois Jin Canrong. La thèse du professeur est la suivante :

[T]es États-Unis ont émis une quantité massive de devises excédentaires en raison de l’épidémie, et le montant des émissions de devises dépasse de loin les besoins normaux du développement économique, il existe donc une situation dans laquelle davantage de devises est émise mais la production ne peut pas être restaurée. L’inflation aux États-Unis est en hausse, ce qui mettra beaucoup de pression sur les finances américaines. La dette fédérale américaine approche les 30 000 milliards de dollars. Qu’est-ce que cela implique? À l’heure actuelle, les intérêts sur les obligations du Trésor américain sont supérieurs à 1 point et le paiement d’intérêts annuel est d’environ 300 milliards de dollars américains, ce qui est considéré comme abordable. Mais si l’inflation approche 5 % ou même dépasse 5 % (les taux d’intérêt suivront certainement après que l’inflation dépasse 5), alors les États-Unis auront besoin de 1 500 milliards de dollars par an pour rembourser les intérêts de 30 000 milliards de bons du Trésor fédéral, ce qui conduira certainement à la faillite du gouvernement. Les États-Unis se tournent donc actuellement vers la Chine. Vous avez peut-être remarqué que dans le passé, les États-Unis ont toujours dit que la Chine manipulait le taux de change du RMB et abaissait artificiellement le taux de change du RMB. Cependant, récemment, le ton des États-Unis a complètement changé… Pourquoi ne demandez-vous pas d’appréciation ? Parce que nos affaires deviennent plus chères dès que le renminbi s’apprécie, et les États-Unis doivent importer nos marchandises, et cela ajoute à la pression inflationniste.

Jin reconnaît que la Chine est également confrontée à des pressions inflationnistes. Pourtant:

[B]eque notre production a repris et l’approvisionnement en produits est suffisant, nous pouvons mieux gérer les pressions inflationnistes. Les États-Unis ne sont pas si faciles à gérer. Ils ont besoin de nous pour leur fournir des marchandises. Sinon, vous ne pourrez rien acheter avec autant d’argent, et l’argent finira par devenir des coupons d’or.

Ces considérations mettent la Chine aux commandes, selon Jin :

Les raisons évoquées ci-dessus nous rendent désormais très confiants. Si vous avez suffisamment confiance en vous, vous pouvez faire votre demande très franchement.

Et la Chine fait des « demandes » franches. Ils incluent que les États-Unis (1) suppriment les tarifs et les sanctions technologiques et (2) abandonnent les procédures d’extradition contre le directeur financier de Huawei.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen semble voir les choses de la même manière que Jin. Elle a déclaré que les tarifs sur les produits chinois nuisaient aux consommateurs américains. Il semble que ces tarifs soient en voie de disparition. Jin dit « il est très probable que Yellen annulera les tarifs imposés à la Chine par Trump. . .cette année.”

Jin exhorte la Chine à essayer d’aider les États-Unis à sortir du pétrin qu’il décrit. Mais à un prix, bien sûr.

Goldman note que Rush Doshi, directeur principal pour la Chine au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a cité Jin deux douzaines de fois dans son nouveau livre intitulé The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace American Order. Ainsi, l’administration Biden peut prendre Jin au sérieux.

Mais apparemment pas assez au sérieux pour prendre au sérieux l’inflation, qui, selon Jin, pourrait ruiner les États-Unis.

