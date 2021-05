Le déclin et la chute des États-Unis et l’essor de la Chine ⋆ .

par Martin Armstrong, Armstrong Economics:

L’obsession du changement climatique et les modèles manipulés qu’ils ont mis en avant qui ne regardent que les données postérieures à 1850 remplissent de manière intéressante notre modèle selon lequel la Chine deviendra la capitale financière du monde. Les milliardaires qui poussent ce programme et les idées fantastiques derrière la Grande Réinitialisation minent l’économie occidentale et notre culture même. Le mouvement de réveil divise davantage les gens car tout le monde semble offensé par quelque chose. Ce qui construit une civilisation ressemble beaucoup à une relation entre un mari et une femme. Tant qu’elle est mutuellement bénéfique, la relation s’épanouit. Dès que chacun ne cherche que pour lui-même, le divorce devient inévitable. C’est ce que fait le mouvement réveillé: diviser le peuple et éliminer l’avantage mutuel de rester ensemble en tant qu’État-nation ou civilisation.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

La Chine va NE PAS rejoindre l’Occident pour détruire son économie pour MIEUX CONSTRUIRE. En fait, Su Wei, secrétaire général adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme, a déclaré que «les énergies renouvelables (sources telles que l’énergie éolienne et solaire) étant intermittentes et instables, nous devons compter sur une source d’énergie stable … autre choix. Pendant un certain temps, nous devrons peut-être utiliser l’énergie au charbon comme point d’ajustement flexible. »

La Chine ne suivra PAS ce mouvement de réveil, mais elle ne paiera également que du bout des lèvres à cette grande réinitialisation et MIEUX CONSTRUIRE ordre du jour. L’effondrement du communisme en 1989 a été motivé par l’économie. Une fois que Bretton Woods s’est effondré, la Chine a été obligée de faire face au monde réel. Les États-Unis ont culminé en 1977, profitant au départ de la forte hausse de l’énergie. La Chine a affiché une croissance économique positive depuis la chute du communisme, tandis que les États-Unis ont plongé négativement pendant la Crise financière 2007-2009, et encore une fois grâce à la fabrication Crise financière COVID. Cette MIEUX CONSTRUIRE l’agenda démantèlera définitivement l’économie occidentale et transférera la croissance économique et l’innovation à la Chine.

Ainsi, lorsque nous regardons les marchés vers l’avenir, nous devons changer notre façon de voir le monde, car il évolue d’une manière que les gens n’ont pas encore appréciée. En raison des emprunts sans fin sans intention de jamais rembourser quoi que ce soit par ceux qui sont au gouvernement, nous entrons dans la dernière étape de la vague ECM – l’autoritarisme parce qu’ils ont mal géré financièrement tout ce qui est possible.

En savoir plus @ ArmstrongEconomics.com

Lien source