Le décompte des cas Omicron à 101, le gouvernement déconseille les voyages non essentiels

Vendredi, le ministère de la Santé de l’Union a mis en garde contre la prise à la légère de la variante Omicron du nouveau coronavirus et a conseillé aux gens de garder les célébrations du Nouvel An discrètes. Les cas de la variante Omicron s’élèvent désormais à 101 dans 11 États. La variante a jusqu’à présent été détectée dans 91 pays.

VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a déclaré que la situation dans de nombreuses régions du monde s’est aggravée au cours de la dernière semaine malgré une couverture vaccinale de 70 à 80% dans de nombreux pays. La pandémie entre dans une phase inquiétante avec la saison hivernale, les festivals et l’augmentation des activités touristiques, et une grande prudence s’impose, a déclaré Paul.

Si une augmentation comme celle du Royaume-Uni se produit en Inde, il pourrait y avoir 14 cas de lakh Omicron dans le pays, a déclaré Paul. Le pic au cours de la deuxième vague était de 4,14 cas lakh. Le gouvernement s’efforce d’empêcher l’entrée d’Omicron dans le pays grâce à des restrictions, à la surveillance des passagers internationaux et à l’intensification de la surveillance génomique, a déclaré Paul.

Il a déclaré qu’il n’était pas possible d’effectuer le séquençage génomique de tous les échantillons individuels et que l’échantillonnage représentatif se poursuivra. Le séquençage génomique restera un outil de surveillance et de suivi des pandémies et ne sera pas utilisé à des fins de diagnostic, a déclaré Paul.

Le Dr Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien pour la recherche médicale, a déclaré que la variante Omicron se propage rapidement à travers l’Europe et la plupart des régions du monde, il est donc temps d’éviter les voyages non essentiels et les rassemblements de masse, et d’observer les festivités de faible intensité et de nouvelles Célébrations de l’année, a déclaré Bhargava.

Il a exhorté tous les districts signalant une positivité des tests de plus de 5% à assurer une mesure restrictive locale jusqu’à ce que la positivité soit inférieure à 5% pendant deux semaines.

Concernant la possibilité d’utiliser des pilules antivirales pour traiter les infections à Covid-19, Bhargava a déclaré que le groupe de travail national et le groupe de surveillance conjoint de l’ICMR et du ministère de la Santé discutaient des pilules. Ces pilules doivent être administrées à un stade précoce avant même le diagnostic, mais il n’y a aucune donnée scientifique à l’appui, cela sera utile, a-t-il déclaré.

Dix-neuf districts ont un taux de positivité de plus de 5 %, tandis que cinq districts sont à 10 %. Il y a 86 415 cas au total dans le pays avec 0,65% de cas positifs et 7 329 cas hebdomadaires. La vaccination totale a atteint 136 crores avec 82,82 premières doses et 53,72 crores de deuxièmes doses administrées, avec 86,7% de la population adulte recevant leur première dose et 57,2% recevant les deux. Le gouvernement continuera de suivre la stratégie vaccinale de vaccination complète de la population adulte, sans aucun plan immédiat pour lancer des doses de rappel ou des vaccins pour les enfants.

