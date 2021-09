Le décompte des clubs entourant la star pivot de Chelsea s’élève à cinq, au milieu d’un facteur clé

in

Le Bayern Munich et la Juventus ont rejoint la chasse au transfert du défenseur de Chelsea Antonio Rudiger au milieu de son avenir incertain, selon un rapport.

Le joueur de 28 ans a moins d’un an de contrat, mais n’a montré aucun signe de prolongation. A ce titre, il sera libre de signer un accord de pré-contrat avec un club étranger en janvier, un facteur clé dans sa situation.

Chelsea souhaiterait donc idéalement progresser – voire prolonger les mandats de Rudiger – avant cette date.

S’exprimant la semaine dernière, le patron des Blues Thomas Tuchel a déclaré la semaine dernière qu’il espère pour trouver une solution. Cependant, il a admis qu’il ne lui appartenait pas seulement de savoir si le défenseur central signait à nouveau.

Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain entretiennent depuis un certain temps des liens plus étroits avec Rudiger.

Le PSG a maîtrisé le marché des agents libres cet été, faisant entrer Lionel Messi – entre autres – dans de telles circonstances. Tottenham a également eu des liens, dans un itinéraire qui pourrait maintenir Rudiger à Londres.

Selon Calciomercato, cependant, la Juventus et le Bayern ont également rejoint la chasse à l’Allemand.

La Juventus est confrontée à des problèmes financiers, pas aidée par Le départ anticipé de Cristiano Ronaldo de son contrat. Cependant, ils auraient probablement une meilleure chance si Rudiger était un agent libre.

Idem pour le Real Madrid, qui n’a passé cet été qu’à faire venir le milieu de terrain rennais Edouardo Camavinga.

Bien que Madrid ait également des yeux sur le duo d’attaquants Kylian Mbappe et Erling Haaland.

Le fait que Rudiger puisse conclure un accord de pré-contrat avec un club étranger en janvier est significatif.

Georginio Wijnaldum, l’ancien joueur du PSG à Liverpool, s’est retrouvé dans une situation similaire la saison dernière et eu des entretiens avec Barcelone et l’Inter Milan.

Cependant, il a finalement opté pour les géants français, dont il considérait le projet comme la meilleure option.

Tuchel révèle les problèmes de Rudiger et Chelsea

Rudiger a marqué pendant Victoire 3-0 de Chelsea sur Tottenham dimanche, alors qu’il poursuivait son record de présence de 100 % au cœur de la défense cette saison.

En effet, il a complété le score après les premiers buts de Thiago Silva et le tir dévié de N’Golo Kante.

Mais il a failli ne pas jouer du tout. Tuchel a déclaré à propos de son arrivée tardive au Tottenham Hotspur Stadium : « Je n’étais pas inquiet mais c’est étrange quand votre joueur arrive en retard.

« Il avait des problèmes de passeport. C’était comme ça en première mi-temps. Nous y étions mais pas complètement. J’étais content que nous ayons pu surmonter ces situations.

Rudiger au Bayern ou à la Juve – Verdict de TEAMtalk