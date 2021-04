Le décompte des voix des syndicats d’Amazon est toujours en cours – mais les organisateurs prévoient déjà un défi probable

Les votes n’ont pas tous été comptés lors de la première tentative de syndicalisation d’une grande installation Amazon aux États-Unis, mais le syndicat impliqué a déjà déclaré qu’il contesterait probablement les résultats des élections. Le décompte actuel favorise fortement Amazon.

«Notre système est cassé, Amazon en a pleinement profité, et nous demanderons à la commission des relations de travail de tenir Amazon responsable de son comportement illégal et flagrant pendant la campagne», a déclaré Stuart, président du Syndicat des détaillants, des grossistes et des grands magasins (RWDSU). Appelbaum, a déclaré dans une déclaration à Recode jeudi soir.

La porte-parole du RWDSU, Chelsea Connor, a déclaré qu’une partie du comportement présumé impliquait le placement par Amazon d’une boîte aux lettres USPS sur le terrain de l’entrepôt de Bessemer, en Alabama, au centre du vote. Certains travailleurs ont déclaré avoir été intimidés par l’installation de la boîte aux lettres, ainsi que par les messages d’Amazon pour l’utiliser, et estiment que l’entreprise voulait surveiller qui a voté. Le Washington Post a rapporté plus tôt jeudi que les responsables d’Amazon ont pressé l’USPS d’installer la boîte aux lettres, après que le Conseil national des relations du travail a refusé de placer une urne sur la propriété.

La porte-parole d’Amazon, Heather Knox, a précédemment déclaré au Post que «le RWDSU … a fait pression pour une élection par courrier uniquement, ce qui, selon les propres données du NLRB, réduirait le taux de participation. Cette boîte aux lettres – à laquelle seul l’USPS avait accès – était un moyen simple, sécurisé et complètement facultatif de permettre aux employés de voter facilement, ni plus ni moins. »

Avec plus de 1 500 votes sur 3 215 comptés jeudi soir, les travailleurs votant contre la syndicalisation étaient plus nombreux que ceux qui ont voté pour le syndicat, environ 1 100 voix contre 460. Le dépouillement se poursuivra vendredi matin, mais l’écriture est clairement sur le mur: le syndicat perdra presque certainement les élections si les tendances actuelles se maintiennent. Pourtant, cela ne veut pas dire que la lutte pour la syndicalisation de cet entrepôt est terminée.

Alors que les organisateurs syndicaux estiment que le simple fait d’obtenir un vote de cette taille chez Amazon est une victoire en soi – Applebaum, le président du syndicat, l’a dit jeudi soir, qualifiant le vote de «moment important pour les travailleurs» – une perte sera toujours piquer sans aucun doute. La pandémie a révélé la richesse et les inégalités raciales aux États-Unis que les militants syndicaux ont utilisées comme catalyseurs pour leur campagne à Bessemer, où les organisateurs affirment qu’au moins 80% des employés d’Amazon sont noirs. S’il y avait eu une tempête parfaite pour affronter Amazon et gagner, c’était peut-être celle-là.

Le RWDSU avait déjà fait allusion aux motifs d’un appel devant un Conseil national des relations du travail ces derniers mois, soulignant la boîte aux lettres récemment installée sur le terrain de l’entrepôt, ainsi que le message d’Amazon aux travailleurs les encourageant à utiliser la boîte aux lettres pour leurs bulletins de vote.

«Je ne peux pas imaginer une situation où les travailleurs votent contre le syndicat et il n’y a pas de défi basé sur cette boîte aux lettres», a déclaré Rebecca Givan, professeur de travail à l’Université Rutgers qui a suivi de près la campagne du syndicat Bessemer, avant le décompte des voix. a commencé.

L’acteur Danny Glover (à droite) et l’ancien maire de Berkeley Gus Newport (deuxième à droite) s’entretiennent avec les organisateurs syndicaux d’Amazon le 27 mars Patrick T.Fallon / . via .

Si le syndicat conteste formellement le résultat – ce qu’il a dit à Recode qu’il le fera probablement – et que le NLRB se prononce en faveur du syndicat, le conseil pourrait demander un nouveau vote ou même annuler le résultat et certifier le syndicat.

Avant le vote, les experts du travail s’attendaient également à ce qu’Amazon conteste probablement l’équité de l’élection en cas de perte. Amazon a fait pression pour que l’élection se déroule en personne, plutôt par le biais d’un vote par correspondance, mais a perdu ce combat. Les avocats de l’entreprise ont déclaré vouloir que le plus grand nombre d’employés possible votent et ont fait valoir que les statistiques du NLRB montrent que le vote par correspondance réduit le taux de participation. La société a également perdu plus tard une demande d’installation de caméras dans la salle du Conseil national des relations du travail où les votes seront comptés, pour surveiller les urnes pendant les heures creuses. (Des représentants d’Amazon et du syndicat, ainsi que des membres des médias, ont regardé le décompte des votes à distance via Zoom jeudi.)

Les travailleurs d’Amazon pro-syndicaux faisaient pression pour avoir un siège à la table avec la direction pour avoir davantage leur mot à dire sur le rythme de travail exigeant de l’entreprise, ainsi que sur la sécurité de l’emploi, ou son absence, qui accompagne l’emploi dans les entrepôts d’Amazon. Ces travailleurs ont déclaré être confrontés à un suivi et une surveillance constants qui peuvent être stressants et déshumanisants, ainsi qu’à ce qu’ils pensent être des temps de pause insuffisants pour la taille de l’établissement, un timing incohérent des pauses pendant un quart de travail donné et un processus de licenciement qui peut apparaître. unilatéral.

Alors que les représentants syndicaux disent que le salaire des entrepôts syndicaux en Alabama est en moyenne de 18 $ à 21 $ l’heure par rapport à un salaire horaire de départ de 15,30 $ à l’usine d’Amazon à Bessemer, le sujet de la rémunération et des avantages sociaux n’est pas au sommet de la liste des préoccupations de nombreux pro-syndicaux travailleurs à l’intérieur d’Amazon. L’entreprise a longtemps déclaré qu’elle ne croyait pas que le syndicat représentait les vues de la majorité de ses travailleurs à Bessemer.

Mais même si les résultats finaux montrent qu’une majorité de travailleurs d’Amazon ont voté contre la syndicalisation, la poussée Bessemer pourrait encore conduire à davantage de pressions syndicales ailleurs, que ce soit avec le RWDSU ou d’autres organisations.