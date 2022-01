Le décompte Omicron du Karnataka à 333 avec 107 nouveaux cas

« 107 nouveaux cas d’Omicron ont été confirmés au Karnataka le 6 janvier, portant le total à 333 », a tweeté Sudhakar.

« 107 nouveaux cas d’Omicron ont été confirmés au Karnataka le 6 janvier, portant le total à 333 », a tweeté Sudhakar. Les responsables de la santé ont déclaré que les personnes infectées avaient été isolées.

On ne sait pas si les personnes infectées étaient symptomatiques ou asymptomatiques.

