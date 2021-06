Le décompte quotidien des cas de Covid-19 diminue à 1,32 lakh par rapport au pic de 4,14 lakh en mai

Cette situation est le résultat d’actions énergiques menées par les gouvernements à tous les niveaux. Les restrictions imposées dans de nombreux quartiers et des facteurs comme l’absence de foule ou de grands rassemblements nulle part et les personnes portant des masques avec diligence ont travaillé pour le bien, a déclaré Paul

Le nombre de cas de Covid-19 signalés à travers le pays a connu une baisse constante, les cas quotidiens passant du pic de 4,14 lakh le 7 mai à 1,32 lakh le 4 juin. Lav Agarwal, co-secrétaire, ministère de la Santé et du Bien-être familial , a déclaré vendredi que le taux de positivité connaissait également une baisse constante à travers le pays. Le taux de positivité est passé de 21,62 % la première semaine de mai à 7,2 % la première semaine de juin. Environ 66% des nouveaux cas ne provenaient que de cinq États, indiquant que les infections étaient sous contrôle. Les autres États signalent moins de 5 000 cas par jour, a déclaré Agarwal.

Au cours des dernières 24 heures, 32 États ont enregistré plus de récupérations que les nouveaux chiffres de cas signalés. Le nombre de districts signalant plus de 100 cas par jour est passé de 538 au maximum à 257 districts pour le moment, et montre un déclin progressif. Une réduction des cas actifs quotidiens a été obtenue après 50 jours. VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, a souligné que les cas de Covid en Inde, s’ils étaient ajustés en fonction de la population, étaient relativement modestes par rapport aux données mondiales. L’Inde n’avait que 20 517 cas par million d’habitants. En comparaison, la moyenne mondiale était plus élevée à 22 181 cas par million d’habitants.

Le Royaume-Uni était à 65 900 cas et les États-Unis à 1 02 269 cas. Paul a déclaré que le nombre de décès par million d’habitants en Inde était de 245, tandis que la moyenne mondiale était de 477 décès par million. Le Brésil était à 2 100 décès et les États-Unis à 1 838 décès.

Il y a également eu une montée en puissance des tests. Tout cela pourrait être inversé si la même discipline, les mêmes mesures de confinement et la vaccination ne sont pas renforcées, a déclaré Paul. Si les gens commencent à agir aussi imprudemment qu’ils l’ont fait en janvier et février, le virus reviendrait et la prochaine courbe serait plus élevée, a averti Paul. “Nous devons gagner du temps jusqu’à ce que nous puissions atteindre une couverture vaccinale élevée et c’est la durée de la discipline que nous voulons”, a déclaré Paul.

Il est nécessaire de poursuivre les mesures de confinement et les efforts de gestion clinique pour maintenir la baisse du taux de positivité et de nouveaux cas, a-t-il déclaré.

