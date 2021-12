Le décor est planté pour que Justin Herbert franchisse la prochaine étape contre les Chiefs

Le quart-arrière des Chargers de Los Angeles, Justin Herbert, est l’une des jeunes stars les plus brillantes de la NFL. Il l’a prouvé au cours de 28 semaines sur une période de deux ans, amassant des chiffres qu’aucun autre quart-arrière n’a pour commencer sa carrière.

La saison dernière, il a établi des records de recrue avec 31 touchés par la passe et huit matchs de 300 verges en route vers le titre de recrue offensive de l’année. Cette saison, le joueur de 23 ans est quatrième dans la NFL pour les verges par la passe, troisième pour les touchés, deuxième en QBR et à égalité au premier rang avec cinq disques gagnants.

Les chances de +1300 d’Herbert de gagner le MVP de la ligue sont les cinquièmes meilleures sur Tipico Sportsbook.

Il a même eu des jeux de signature, comme cette passe de touché absurde dimanche contre les Giants de New York.

La seule chose qui manque au curriculum vitae de début de carrière d’Herbert est une victoire de division de signature avec des implications en séries éliminatoires. Il aura l’occasion de cocher cette case jeudi contre les Chiefs de Kansas City dans ce qui est probablement le plus gros match de sa carrière à ce jour. Les Chargers sont des chiens de famille à 3,5 points dans la chose la plus proche encore d’un incontournable à l’ère Herbert.

À seulement un match des Chiefs de l’AFC Ouest, les Chargers ont +200 chances de remporter le titre de division. Une défaite les ramènerait à deux matchs avec seulement trois matchs restants, les empêchant essentiellement de se disputer. Cela les placerait également à 8-6, les faisant potentiellement tomber du sommet du classement des Wild Cards et dans un pêle-mêle avec six autres équipes entrant cette semaine avec six défaites.

L’impact d’une défaite sur les Chiefs s’ajoute à l’importance du jeu. Les champions en titre de la conférence abandonneraient leur avance de division et donneraient aux Chargers un bris d’égalité pour la saison après avoir perdu contre eux au cours de la troisième semaine.

Herbert a été incroyable lors de ce match précédent, lançant quatre touchés, et a en fait assez bien performé dans la division, avec une fiche de 5-4 combiné contre les Chiefs, les Broncos de Denver et les Raiders de Las Vegas au cours de sa carrière. Cependant, aucun de ces matchs n’avait le poids et l’importance du match de jeudi.

Une victoire dans un match de cette ampleur, à la télévision nationale, contre un quart-arrière vainqueur du Super Bowl et du MVP de l’autre côté, met non seulement les Chargers en excellente position pour décrocher leur titre de première division depuis 2009, mais signale également aux autres du monde du football que Herbert est prêt à concourir pour plus que de grands nombres.

