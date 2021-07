Le décret de Biden appelle au rétablissement de la neutralité du net

Le président américain Joe Biden a signé un décret qui, entre autres, appelle au rétablissement de la neutralité du net.

Publié le vendredi 9 juillet, l’ordonnance vise nominalement à “promouvoir la concurrence dans l’économie américaine” et a demandé à la Federal Communications Commission (FCC) d’adopter “par le biais de règles appropriées de “neutralité du Net” similaires à celles adoptées précédemment”. En d’autres termes, Biden appelle ce département du gouvernement à rétablir la neutralité du net, quelque chose qui a été introduit en 2015 pendant le deuxième mandat d’Obama qui empêche les fournisseurs de services Internet de traiter tout trafic comme spécial.

En novembre 2017, sous la direction de Ajit Pai, alors président de la FCC, l’organisation a décidé de démanteler les règles de neutralité du net, avant de remporter un vote pour supprimer le protocole le mois suivant.

En avril 2018, l’association commerciale des jeux vidéo, l’Entertainment Software Association (ESA), faisait partie de ceux qui se battaient pour revenir sur cette décision.

La neutralité du Net n’est qu’un des sujets de ce décret ; Biden a également demandé à la Federal Trade Commission (FTC) d’examiner les méthodes anticoncurrentielles utilisées par les entreprises technologiques pour empêcher les clients de réparer leurs produits cassés.

Le président demande également un examen plus approfondi des fusions et acquisitions dans l’espace technologique, après une période de consolidation sérieuse dans ce secteur – y compris dans les jeux.

“C’est également la politique de mon administration d’appliquer les lois antitrust pour relever les défis posés par les nouvelles industries et technologies”, a écrit Biden, “y compris la montée en puissance des plates-formes Internet dominantes, d’autant plus qu’elles découlent de fusions en série, de l’acquisition de concurrents, l’agrégation de données, la concurrence déloyale sur les marchés de l’attention, la surveillance des utilisateurs et la présence d’effets de réseau.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72342/biden-executive-order-calls-for-restoration-of-net-neutrality/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));