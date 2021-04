Le décret de la Floride interdira les passeports pour les vaccins ⋆ .

de 21st Century Wire:

Cette semaine, 21WIRE a rendu compte des mesures de porte dérobée du gouverneur de New York, Andrew Cuomo et de l’administration Biden, pour se faufiler dans le système de suivi humain inconstitutionnel « Vaccine Passport ». Le président Biden a ouvertement menacé que les Américains ne «reviennent pas à la normale d’ici Noël» 2021, et seulement alors s’ils acceptent ce nouveau système de suivi de la biosurveillance dystopique qui est censé prouver l’immunité d’un individu et ses «références vaccinales».

Cependant, tous les États américains ne sont pas prêts à capituler devant la prise de pouvoir illégale défendue par les principaux monopoles démocrates, Bill Gates et Big Tech, y compris Microsoft et d’autres espérant tirer profit de la nouvelle économie mondiale de surveillance biologique.

Floride du Sud 6 rapports…

Gouverneur de Floride Ron DeSantis [pictured above] a déclaré lundi qu’il publierait un décret interdisant aux gouvernements locaux et aux entreprises d’exiger des soi-disant «passeports vaccinaux» pour montrer la preuve que les clients ont été vaccinés contre le coronavirus.

Il a fait l’annonce un jour où davantage de Floridiens deviendraient éligibles à la vaccination et lors d’une cérémonie, il s’est réuni au Capitole de l’État pour signer un projet de loi approuvé par la législature vendredi qui interdirait les poursuites liées au COVID contre les entreprises qui ont réussi. -efforts de la foi pour se conformer aux directives destinées à arrêter la propagation du virus.

Alors que le gouverneur s’est déjà prononcé contre les «passeports vaccinaux», il a déclaré qu’il prendrait la mesure supplémentaire d’interdire aux entreprises de refuser de servir des personnes qui ne peuvent pas prouver qu’elles ont été vaccinées.

«Il est tout à fait inacceptable que le gouvernement ou le secteur privé vous impose l’obligation de présenter une preuve de vaccin pour simplement participer à la société normale», a déclaré le gouverneur.

DeSantis, qui a été rejoint lors de sa conférence de presse par le président de la Chambre Chris Sprowls et le président du Sénat Wilton Simpson, a appelé l’Assemblée législative dirigée par les républicains à lui envoyer une mesure pour sa signature qui consacrerait la question dans la loi, mais il n’a pas précisé les détails. .

Le gouverneur a rejeté les mandats masqués et a utilisé son pouvoir exécutif pour empêcher les gouvernements locaux d’appliquer de telles mesures. Il l’a fait pour rouvrir l’économie de l’État après qu’une grande partie de celle-ci ait été fermée il y a un an pour aider à contrôler l’épidémie de coronavirus …

