Joe Biden a discrètement signé le mois dernier un décret exécutif ridiculement large pour permettre au gouvernement de «priver les citoyens et les organisations américains de leurs droits et de leurs biens en liant arbitrairement ces personnes à des activités réelles, imaginaires ou vaguement définies du gouvernement russe», a déclaré le Penseur américain. rapports.

L’administration Biden rend unilatéralement la décision et n’exige ni actes criminels ni intention. La sanction est le blocage des biens et l’interdiction de toute relation avec l’accusé. Les conjoints et enfants adultes des individus reconnus coupables par accusation en vertu de cet OCOM sont également punis.

L’OE a été précédé de manœuvres distrayantes, à la fois diplomatiques (rhétorique hostile envers la Russie) et militaires (envoi de navires de guerre vers la mer Noire et leur rappel, comme s’il s’agissait de menaces russes). Ainsi, de nombreuses personnes ont supposé que l’OE était dirigée contre la Russie et ont complètement manqué le fait qu’elle vise la dissidence ici, chez nous.

Au cours des quatre dernières années, le Parti démocrate, Fake News et Big Tech ont souvent dépeint leurs adversaires comme des trolls russes ou des opérateurs de désinformation russes. Le récit de collusion russe, initialement inventé pour renverser l’administration Trump, a été utilisé pour salir de nombreux mouvements conservateurs. Maintenant, cet effort a été couronné par un décret.

L’administration de Biden a récemment poussé tant d’autres changements radicaux, tels que le regroupement de la Cour suprême, l’élimination de l’obstruction systématique, la restriction des droits du deuxième amendement, etc., que les véritables ramifications de ce nouvel OE sont passées complètement inaperçues. À mon avis, cet OE est le plus dangereux de tous. Il permet au régime Biden d’éliminer son opposition, rapidement et tranquillement.

La section 1 de l’OE énumère les activités interdites et définit les coupables comme ceux «déterminés» par le secrétaire au Trésor [Janet Yellen] et / ou secrétaire d’État [Antony Blinken] en consultation avec le procureur général [Merrick Garland] être:

a) ii) responsable de ou alors complice de, ou d’avoir directement ou indirectement engagé ou alors tenté de s’engager dans, l’un des éléments suivants pour ou au nom de, ou au profit de, directement ou indirectement, le gouvernement de la Fédération de Russie:

(UNE) activités cybernétiques malveillantes;

(B) l’ingérence dans une élection aux États-Unis ou dans un autre gouvernement étranger;

(C) les actions ou politiques qui sapent les processus ou institutions démocratiques aux États-Unis ou à l’étranger;

(D) la corruption transnationale;

[…] Le nouvel EO de Biden s’adresse principalement aux Américains. Il criminalise le discours et les activités politiques, sur la base de définitions fantaisistes et arbitraires. L’administration Biden peut définir les «activités malveillantes», les «processus ou institutions démocratiques» et les activités qui les sapent comme elle le souhaite.

L’administration Biden est également libre d’interpréter ce qui constitue «les intérêts du gouvernement russe». Un langage aussi large et vague permet au régime Biden de sélectionner arbitrairement les citoyens américains et les organisations politiques, puis de les priver de leurs biens et droits sans que rien ne rappelle une procédure régulière. L’OE n’exige même pas que quiconque commette un crime réel quelque part. De fausses cyberattributions ou de fausses demandes de primes sont suffisantes. Les remarques de Biden à l’OE n’ont montré aucun égard à la culpabilité des citoyens américains ciblés ou d’autres personnes.

Les pseudo-élites de gauche ont tenu à interdire les discours sur la base d’allégations selon lesquelles un tel discours pourrait être bénéfique pour la Russie. Une telle idéation est présente depuis longtemps parmi les influenceurs Big Tech. Cet EO donne en fait aux Big Tech, aux banques et aux sociétés de cartes de crédit un nouveau prétexte pour déplatformer les conservateurs et quiconque s’oppose au régime Biden en affirmant qu’ils se livrent désormais à des activités illégales.

L’OE de Biden semble permettre au parti démocrate de refuser aux Américains le droit de le défendre lors des futures élections fédérales. Cela pourrait être accompli par une «détermination» que la Russie s’ingère dans les élections contre des candidats démocratiques. Ainsi, tout citoyen américain qui s’oppose également aux démocrates pourrait être considéré comme agissant pour le bénéfice de la Russie, directement ou indirectement.

Nous devrons attendre de voir qui ils choisissent pour être leur première victime pour voir si cela est fermé devant les tribunaux.