Le défaut fatal qui pourrait faire dérailler les espoirs du Super Bowl de chaque concurrent de l’AFC

2021 est une année formidable pour la parité dans la NFL.

Il n’y a pas de classe dirigeante qui menace la ligue cet automne. Il n’y a pas une seule équipe que tout le monde a peur d’affronter sur la route. Tout le monde est vulnérable. N’importe qui peut gagner ou perdre, pour voler généreusement un film d’Al Pacino, nous donnons beaucoup trop d’éloges, un dimanche donné.

Les champions en titre viennent de perdre un match de 9-0 contre un rival qui a commencé Taysom Hill au poste de quart et, comme on pouvait s’y attendre, n’a marqué aucun touché. Les deux meilleures équipes de l’AFC étaient chacune 3-4 après sept semaines de la saison. Une seule équipe a décroché une place en séries éliminatoires au cours des 15 premières semaines de la saison, et c’est parce que les Packers de Green Bay jouent dans une division où leur plus grande menace est le bol de pain humain Kirk Cousins.

Tout cela a préparé le terrain pour des trois dernières semaines de la saison vraiment difficiles à prédire et des éliminatoires à 14 équipes qui seront principalement le chaos et la septième tête de série de la NFC perdant par 14 lors du tour des Wild Cards. Aucune équipe n’est invincible. Presque toutes les équipes sont capables de gratter la grandeur ou la tristesse, parfois dans le même élan. Le leader de l’AFC Sud a perdu contre les Jets et les Texans. Les Dolphins ont commencé 1-7 et sont responsables de 50% des victoires de la NFL dans la vie d’Urban Meyer, mais aussi d’un club de balle de .500 avec des attentes raisonnables en séries éliminatoires.

Sauvage!

Examinons de plus près les équipes qui se rapprochent des places en séries éliminatoires et des matchs éliminatoires à domicile. Chacun des chefs de division de cette année a un point faible que d’autres équipes ont exploité en route pour des victoires bouleversantes. Alors quels sont-ils? Et ces prétendants pourront-ils surmonter leurs défauts à temps pour se qualifier pour le Super Bowl ?

AFC Est : Patriots de la Nouvelle-Angleterre (9-4)



Chances de gagner la première tête de série de l’AFC (par FiveThirtyEight): 23 pour cent

Chances de gagner le Super Bowl: 10 pourcent

Erreur fatale: Score zone rouge

Les premières difficultés de la Nouvelle-Angleterre en route vers un départ 1-3 reposaient sur l’incapacité de son attaque à marquer des touchés en position plus sur le terrain. Ces problèmes se sont estompés au fur et à mesure que Mac Jones est devenu le quart-arrière partant de l’équipe et que Rhamondre Stevenson et Damien Harris ont stabilisé le jeu de course de l’équipe. Malheureusement pour Bill Belichick, ces problèmes sont réapparus lors de la défaite 27-17 des Patriots contre les Colts d’Indianapolis lors de la semaine 15.

La Nouvelle-Angleterre, jouant par derrière pendant 48 minutes, a eu un entraînement en zone rouge dans une interception et un premier et un but de l’intérieur de la ligne de cinq mètres d’Indy se sont soldés par un placement, laissant des points sur le terrain dans un match qu’il a finalement perdu par 10.

C’était un retour en arrière malvenu aux semaines 1-4. Ce tronçon a vu les Pats se classer avant-dernier de la ligue en convertissant seulement 36% de leurs possessions de la zone rouge en touchés. Ils avaient 20 possessions qui ont touché la ligne de 30 verges de leurs adversaires ou plus profondément et ont marqué des touchés sur seulement six d’entre eux. Cinq de ces entraînements se sont terminés sur zéro point, même si Nick Folk n’a raté aucun placement à moins de 50 mètres dans cette séquence.

À ce jour, le taux de touché de 54 % dans la zone rouge de la Nouvelle-Angleterre se classe au 24e rang de la NFL – derrière les Jets et les Jaguars et devant une seule équipe en séries éliminatoires actuellement projetée (les Cowboys).

Peuvent-ils le surmonter ?: Le jury est sorti. C’est une équipe de Bill Belichick, donc personne ne déclare l’heure du décès avant de voir un cadavre. Cependant, c’est aussi une équipe avec un quart-arrière recrue qui, malgré son sang-froid récent, a commis des erreurs contre les défenses compressées d’un environnement de zone rouge.

Idéalement, la réponse serait un régime régulier de Harris et Stevenson avant une route douce et sûre vers Hunter Henry. Le véritable test sera de savoir comment Jones réagit lorsque ses adversaires lui retirent son soutien au sol et sa cible de zone d’en-but préférée et le forcent à traiter ses lectures dans une situation de séries éliminatoires très stressante.

AFC Nord : Bengals de Cincinnati (8-6)



Chances de gagner la première tête de série de l’AFC (par FiveThirtyEight): 1 pour cent

Chances de gagner le Super Bowl: 1 pour cent

Erreur fatale: Planification de jeu discutable

Zac Taylor a fait très peu dans sa carrière pour suggérer qu’il est un entraîneur-chef de haut calibre. Son passage en tant que coordinateur offensif par intérim des Dolphins s’est terminé avec Miami marquant moins de points par match sous lui qu’avec le coordinateur licencié Bill Lazor appelant des jeux. Sa seule saison en tant que CO de l’Université de Cincinnati a vu les Bearcats se classer 123e sur 128 équipes FBS en matière de marqueurs offensifs. Sa promotion au poste de chef d’équipe de la NFL est intervenue après deux ans à bord de la fusée de Sean McVay en tant qu’entraîneur des quarts à Los Angeles.

Il a peu fait au cours des deux dernières saisons et plus pour suggérer qu’il est plus qu’un développeur décent de quarts-arrière. Il a lancé le drapeau du défi 19 fois depuis 2019 et n’en a remporté que six (Kevin Stefanski, un entraîneur similaire du quart-arrière promu à un poste de premier plan dans l’AFC Nord, est sept pour 11 dans son année et plus avec les Browns de Cleveland). Ses délits sont capables de pics vertigineux mais aussi victime de blessures auto-infligées via des plans de match déroutants.

Prenez la semaine 14, par exemple. Taylor a amené une attaque sur le terrain avec Joe Burrow, Ja’Marr Chase et Tee Higgins dans un affrontement avec les 49ers de San Francisco. Les Niners 2021 présentent un secondaire déficient et la troisième meilleure défense de course de la ligue. Alors Taylor… a élaboré un plan de match qui a conduit à plus de transferts que de passes au cours des trois premiers quarts. Cincinnati a pris du retard 20-6 avant de finalement composer son attaque aérienne pour forcer les prolongations, mais a tout de même perdu 26-23.

Ce n’est pas rare. Taylor passe beaucoup trop de temps à essayer d’établir une attaque précipitée rarement capable d’être plus que médiocre. Les 1,9 yards de Joe Mixon après le contact ne font pas partie du top 20 des porteurs de ballon de la NFL, mais ses 262 transferts sont les deuxièmes de la ligue. Ben Baldwin, de ., a calculé le nombre de mètres de chaque porteur de ballon au-dessus de la moyenne attendue et l’a tracé par notes de ligne offensive sur le site extrêmement utile et merveilleux RBSDM.com. Son graphique, avec Mixon smack-dab au milieu, ne fait que renforcer l’idée que les courses de Taylor sont une proposition inférieure à la moyenne :

Comparez maintenant cela à l’EPA des Bengals sur les abandons par rapport à leurs transferts :

Cela suggère que le ballon devrait être entre les mains de Burrow beaucoup plus souvent que les 53% qu’il a connus au cours des 15 premières semaines de 2021. Mais peut-être que Taylor s’intéresse à l’horloge car sa défense contre les passes a connu des difficultés cet automne. Cincinnati ne se classe que 18e en défense contre les passes DVOA et a déjà été brûlé par Mike White et les Jets de New York pour plus de 400 verges. C’est inquiétant, mais pas autant que l’incapacité de Taylor à maintenir son élan de début de saison.

Peuvent-ils le surmonter ?: Cette saison ressemble à une expérience d’apprentissage pour Cincinnati. Il est dirigé par une jeune attaque et une défense qui a dépassé sa catégorie de poids tout au long de la saison 2021. Les Bengals sont une équipe très talentueuse avec un plafond haut, mais on a souvent l’impression qu’ils fabriquent des moyens pour que les matchs tournent mal dans des situations difficiles.

C’est quelque chose que Cincinnati peut surmonter, mais il faudra peut-être plus d’expérience pour y arriver. 2021 n’est peut-être pas son année. Cela ne veut pas dire que 2022 ou 2023 ne le seront pas.

AFC Sud : Titans du Tennessee (9-5)



Chances de gagner la première tête de série de l’AFC (par FiveThirtyEight): 11 pour cent

Chances de gagner le Super Bowl: 3 pour cent

Erreur fatale: infraction de passe, malheurs de blessures

Les Titans sont difficiles à jauger sans les stars de leur attaque. La perte de Derrick Henry n’a pas vraiment affecté leur plan de match lourd; Mike Vrabel a appelé 32,5 points par match au cours des huit semaines où il était en bonne santé et 32,5 points par match au cours des six semaines depuis qu’il s’est blessé.

D’Onta Foreman a été à peu près aussi efficace que Henry – il occupe exactement la même place dans le tableau ci-dessus et en moyenne plus de verges après contact que son prédécesseur All-Pro – mais Tennessee a en moyenne 10 points de moins et 72 verges de moins par match sans Tractorcito dans le champ arrière.

Sans Henry dans le champ arrière, le jeu de passes stagne grâce aux boîtes dépilées et à l’aide supplémentaire à la sécurité créée par son absence. La baisse a été exacerbée par un corps de réception inférieur à la moyenne qui a été privé d’AJ Brown et de Julio Jones pendant une bonne partie de la saison tout en faisant face à une aide rapprochée inférieure au remplacement toute l’année. Cela a eu un impact distinct sur Ryan Tannehill, autrefois brutalement efficace; sa note de 83,5 passeurs est la plus basse de sa carrière depuis 2015 – sa deuxième saison en tant que Dolphin de Miami.

La défense des Titans de cette année est meilleure que la saison dernière, mais ne ressemble toujours pas à une unité de championnat. Il se classe au milieu de la route en DVOA et a accordé plus de 30 points à cinq reprises. En vertu de l’EPA par jeu, les Titans sont les moins navigables des prétendants à l’AFC :

Ou, en termes plus simples, il s’agit d’une équipe capable de perdre contre les Jets et les Texans au cours de la même saison. Le Tennessee s’est montré à la hauteur de l’occasion, marquant des bouleversements aux heures de grande écoute contre les Chiefs et les Rams plus tôt dans la saison. Le temps nous dira s’ils peuvent retrouver leur sens de l’embrayage après le tronçon 1-3 qui a laissé les Titans vulnérables dans l’AFC Sud.

Peuvent-ils le surmonter ?: Oui, mais il y a un plafond ici. Le Tennessee accueillera bientôt Brown dans la formation et espère récupérer Henry à un moment donné. Nous savons déjà qu’Henry adoucit les défenses adverses et Brown exploite les faiblesses qui s’ensuivent. Cela, plus une défense améliorée, fait des Titans une menace en séries éliminatoires.

Mais le Tennessee doit prouver qu’il ne s’agit pas que de Brown, Tannehill et surtout Henry. C’est le groupe qui les a propulsés à un dossier de 2-2 au cours des deux dernières séries éliminatoires, mais n’a finalement pas pu les amener à un titre de conférence. La pièce manquante est-elle Jones ? Une défense capable de générer de gros arrêts ? Compétence des équipes spéciales ? C’est ce que Mike Vrabel doit comprendre.

AFC Ouest : Chiefs de Kansas City (9-5)



Chances de gagner la première tête de série de l’AFC (par FiveThirtyEight): 62 pour cent

Chances de gagner le Super Bowl: 23 pour cent

Erreur fatale: Incohérence

Certains jours, l’offensive des Chiefs se présente pour fournir une performance de puissance endémique de ses deux dernières saisons en tant que boule de démolition. Certains jours, la défense des Chiefs se présente pour limiter les adversaires à moins de 10 points.

Ces jours se croisent rarement. Kansas City a marqué 22 points ou moins à quatre reprises au milieu de sa séquence de sept victoires consécutives. Il a marqué 22 ou moins quatre fois les deux saisons régulières précédentes combinées.

La défense des Chiefs a été un peu plus prévisible. Après avoir accordé plus de 29 points à chacun de ses cinq premiers matchs pour commencer la saison, il n’a accordé que 18 points ou plus à deux reprises au cours des 10 dernières semaines. Cela inclut de maintenir un Dak Prescott en chute libre à seulement neuf points et une équipe des Packers sans Aaron Rodgers à sept. Face à un test massif à Los Angeles avec la première place de l’AFC en jeu, la défense de Kansas City s’est montrée énorme sur plusieurs quatrièmes essais pour produire sa plus grande victoire de l’année.

[largeurdelavidéo=”1126″hauteur=”594″mp4=”https://ftwusatodaycom/wp-content/uploads/sites/90/2021/12/SorensenSwatmp4″%5D%5B/video%5D[videowidth=”1126″height=”594″mp4=”https://ftwusatodaycom/wp-content/uploads/sites/90/2021/12/SorensenSwatmp4″%5D%5B/video%5D

Il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une attaque chargée des mêmes joueurs et quart-arrière de l’unité la mieux classée de 2020 revienne en forme malgré quelques bosses sur la route. De même, il est raisonnable d’inquiéter la défense des Chiefs, qui a accordé plus de 30 points lors des trois défaites de l’équipe la saison dernière et ressemblait à une horreur en septembre, pourrait régresser.

La défense précipitée de niveau inférieur de Kansas City le rend vulnérable aux attaques massives du Tennessee, de la Nouvelle-Angleterre ou de Baltimore :

Les Chiefs accordent 4,7 verges par course, ce qui est le deuxième pire de la NFL en 15 semaines. Ils ont créé un taux de pression des cinq premiers quarts (28%) mais ont dû blitzer près de 30% de leurs downs pour y arriver. Les quarts-arrière patients trouveront un moyen d’intensifier et de trouver une seule couverture en bas du terrain ou de déterminer qui a fait match contre le pauvre Daniel Sorensen (une note de passeur de 128,6 autorisée dans la couverture).

Peuvent-ils le surmonter ?: Oui, mais les défauts qui les ont étouffés dans le Super Bowl 55 existent toujours. Patrick Mahomes a subi des pressions sur 21,8% de ses pertes la saison dernière, alors l’équipe a reconfiguré sa ligne offensive et… maintenant, il subit des pressions sur 22,2% de ses passes. Après une moyenne moyenne de 1,8 mètre après le contact lors du match rapide en 2020, ce nombre est tombé à 1,4. Une défense qui a permis une note de passeur de 89,3 l’an dernier est de 90,4 cet automne.

Tout est juste un peu pire que l’année dernière pour une équipe qui n’a pas réussi le Super Bowl. Le talent est toujours là pour surmonter tout cela, mais il est difficile d’être trop confiant lorsqu’il s’agit des doubles champions en titre de l’AFC.