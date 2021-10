Le défenseur anglais Conor Coady réagit à l’interdiction de Wembley et insiste sur le fait que les scènes vues lors de la finale de l’Euro 2020 « ne peuvent plus se reproduire »

Le défenseur anglais Conor Coady a déclaré que l’interdiction du stade de Wembley » frapperait durement tout le monde » et insiste sur le fait que des scènes comme la finale de l’Euro 2020 ne doivent plus jamais se reproduire.

L’Angleterre a reçu l’ordre de jouer son prochain match de compétition à domicile de l’UEFA à huis clos en guise de punition pour les scènes laides au stade national avant, pendant et après la défaite contre l’Italie.

Les scènes chaotiques de Wembley ont terminé le tournoi sur une note amère

Wembley Way était bondé toute la journée et les choses sont vite devenues incontrôlables

Une amende de 100 000 € – environ 84 500 £ – a également été infligée.

Des milliers de supporters – décrits comme des « ivrognes ivres » par le directeur général de la FA Mark Bullingham – ont pu entrer illégalement dans le stade pour le match.

Les familles des équipes d’Angleterre et d’Italie ont dû fuir pour se protéger des fans sans billet, le père de Harry Maguire souffrant de côtes cassées tandis que le fils de Roberto Mancini a été contraint de regarder le match depuis les marches de Wembley.

Le défenseur des Wolves, Coady, a déclaré que les joueurs n’avaient appris ce qui se passait qu’après le match.

Coady a parlé à talkSPORT après l’annonce de l’interdiction du stade

S’adressant à talkSPORT, il a déclaré: « Nous n’étions pas [aware of it] à l’époque. C’était à cause de l’ampleur du jeu, où nous étions, comment nous jouions, nous étions juste totalement concentrés sur le jeu.

« Nous en avons entendu parler juste après le coup de sifflet final lorsque nous étions dans le vestiaire. La chose la plus importante pour nous à l’époque était de nous assurer que nos familles allaient bien.

«Une grande partie de cela se passait là où se trouvaient toutes nos familles – nos femmes, nos enfants, nos parents et nos amis. C’était la chose la plus importante.

« Nous en avons entendu parler tout de suite après, mais alors que nous n’en avons rien entendu à l’époque. »

Coady insiste également sur le fait que des scènes comme celle-ci ne peuvent pas se reproduire car les interdictions de stade auront un impact sur tout le monde.

Twitter

Jusqu’à 15 000 fans seraient entrés par effraction à Wembley sans billets dans une violation remarquable de la sécurité

Il a ajouté : « Cela frappe tout le monde. Je pense que vous pouvez voir qu’avec l’interdiction de deux matchs et la suspension d’un match, tout le monde est touché.

«Ça frappe les joueurs, ça frappe les supporters parce qu’ils ne peuvent pas entrer à Wembley pour regarder leur pays jouer.

«Cela frappe les joueurs parce que nous ne pouvons pas avoir leur soutien lorsque nous jouons. Cela touche absolument tout le monde.

« Ce n’est pas bon pour le jeu, pas bon pour nous en tant que nation et certainement pas bon pour le football.

« Cela ne peut plus se reproduire. »

