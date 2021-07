Le défenseur anglais et capitaine de Man United Harry Maguire dans la même catégorie que la star de Liverpool Virgil van Dijk et son coéquipier Dean Henderson insistent sur le fait qu’il va s’améliorer encore

in

S’il y avait des doutes sur Harry Maguire, ils devraient partir.

Le capitaine de Manchester United, qui est le défenseur le plus cher du monde avec 80 millions de livres sterling, a été la clé pour que l’Angleterre atteigne la finale de l’Euro 2020 et ses superbes performances lui ont même valu une place dans l’équipe du tournoi.

Maguire, qui a remporté 34 sélections pour l’Angleterre est sans doute le défenseur le plus important de son pays

En fait, il est si bon que son coéquipier Dean Henderson est catégorique. La forme constante de Maguire pour le club et le pays le place parmi l’élite.

« Comment pouvez-vous douter d’Harry Maguire ? Personne ne peut douter de lui », a demandé Henderson à talkSPORT lorsqu’il a visité la station en direct depuis la base BoxPark de Wembley avant la finale.

«Il joue chaque match pour Manchester United, le plus grand club de football du monde et peu importe ce qu’il donne de son mieux.

«Malheureusement, vous ne pouvez pas jouer de manière exceptionnelle à chaque match parce que personne n’est parfait, mais Harry est le meilleur demi-centre.

“Je le mettrais dans la même catégorie que Virgil van Dijk, et j’aurai raison au cours des deux prochaines années, car il ne fera que s’améliorer.”

Maguire devrait être considéré comme l’un des meilleurs au monde – tout comme Van Dijk

Henderson parlait à l’ancien attaquant anglais Darren Bent et à l’animateur de talkSPORT Adrian Durham, qui a ensuite demandé: “Wow, êtes-vous son agent?”

En riant, Henderson a plaisanté: “Je lui ferais un nouveau contrat… j’aurais une part cependant!”

Le gardien de but a débuté l’Euro 2020 en tant que n°2 de l’Angleterre, mais a été contraint de se retirer de l’équipe en raison d’une blessure à la hanche.

Henderson a clairement indiqué à talkSPORT qu’il était un grand fan de Maguire

Le joueur de 24 ans a révélé qu’il n’était même pas capable de plonger pour le ballon à cause de sa blessure.

“Écoutez, après la saison dernière, c’était très difficile pour moi”, a-t-il expliqué à propos du chagrin qui l’a forcé à quitter la campagne.

«Je travaillais tous les jours, jour après jour, je me battais pour entrer dans cette équipe à Man United.

«J’ai traversé tous les murs de briques que je pouvais traverser, je me suis battu avec acharnement et quand je suis entré dans l’équipe, j’étais brisé, j’étais épuisé.

Henderson dit qu’il est « tombé en panne » en quittant le camp anglais

« J’étais fatigué mentalement, j’avais tout fait pour entrer dans l’équipe mais j’avais utilisé toute mon énergie à m’inquiéter d’entrer dans l’équipe.

«Alors, quand je suis entré dans l’équipe, j’ai eu une bonne petite course, puis je me suis blessé et j’ai eu du mal.

«Mais je ne voulais pas abandonner ma place avec les Euros en vue et avec ce que j’avais fait pour obtenir mon maillot, alors je suis allé dans les Euros.

« Je voulais tellement être en forme, alors je suis arrivé avec un visage courageux, mais je ne pouvais pas plonger. Quand je suis arrivé à l’entraînement, je ne pouvais pas plonger, je suis tombé en panne au bout d’une semaine et j’étais dévasté.