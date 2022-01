Le défenseur d’Arsenal Cedric Soares visé par l’Atletico Madrid en remplacement de Kieran Trippier après le transfert de Newcastle

Le défenseur d’Arsenal Cedric Soares est une cible pour remplacer Kieran Trippier à l’Atletico Madrid, selon talkSPORT.

Trippier a signé pour Newcastle dans le cadre d’un contrat de 12 millions de livres sterling vendredi, laissant Diego Simeone à court d’arrière droit.

Cédric a disputé cinq matches de Premier League avec Arsenal cette saison

L’Atletico propose un accord de prêt avec l’option d’un déménagement permanent à la fin de la saison.

Il est entendu que les champions de LaLiga parcourent la Premier League pour trouver le remplaçant de Trippier, après son succès en Espagne.

Le défenseur anglais, 31 ans, figurait parmi les meilleurs joueurs de l’élite espagnole lors de la campagne 2020/21.

Le déménagement de Trippier à Newcastle a laissé l’Atletico besoin d’un nouvel arrière droit

Le patron de l’Atletico, Simeone, a admis qu’il était réticent à l’idée de voir Trippier partir plus tôt cette semaine.

Cédric est devenu excédentaire par rapport aux besoins d’Arsenal après l’arrivée des arrières latéraux Nuno Tavares et Takehiro Tomiyasu l’été dernier.

Avec Calum Chambers et Sead Kolasinac également dans leurs rangs pour couvrir Kieran Tierney and co., les Gunners pourraient être disposés à laisser Cedric partir cet hiver.

