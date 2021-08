Le défenseur d’Arsenal est désormais recherché par un club étranger

in

Fotomac rapporte que le défenseur d’Arsenal Cedric Soares est sur le radar de Fenerbahce.

L’entraîneur-chef du club turc, Vítor Pereira, voudrait recruter Cédric d’Arsenal lors du mercato estival.

Pereira sait que son compatriote portugais peut jouer à droite dans une formation 3-4-3 et à l’arrière droit dans un système 4-4-2.

Arsenal pourrait-il vendre Cédric Soares ?

Cédric n’a pas connu le meilleur des temps à Arsenal et a eu des problèmes de blessures.

Le joueur de 29 ans est un arrière droit de métier, mais l’ancienne star de Southampton a joué à l’arrière gauche lorsque Kieran Tierney était sur la touche la saison dernière.

L’arrière latéral a effectué huit départs et deux apparitions de remplaçant en Premier League et sept départs et deux apparitions de remplaçant en Ligue Europa pour les Gunners la saison dernière.

Il est clair que Cédric est vu comme un back-up.

Arsenal a recruté l’arrière gauche Nuno Tavares pour remplacer Tierney.

Hector Bellerin est l’arrière droit de premier choix à Arsenal, et il y a des spéculations que les Gunners lui proposeront un nouveau contrat.

Cela signifie que Cédric sera un remplaçant de Bellerin.

Maintenant, les Portugais pourraient vouloir être plus que cela, mais le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, ne le laissera probablement pas partir et se privera d’arrières droits.

