Le défenseur de Barcelone Jordi Alba exclu jusqu’en 2022 en raison d’une blessure – rapport

S’il y a deux choses qui ne vont pas bien ensemble, c’est un joueur plus âgé qui souffre d’une blessure musculaire et du froid. Jordi Alba, de Barcelone, l’a découvert à ses dépens mercredi en essayant de surmonter une blessure musculaire et de l’aggraver au contraire.

L’international espagnol a été contraint de sortir en première mi-temps après avoir aggravé la blessure sur un jeu dans la surface. Selon certaines informations, le défenseur sera probablement absent au moins jusqu’au début de la nouvelle année et manquera les matchs contre Osasuna, Elche et Séville.

Manquer trois matches de Liga ne rendra pas la vie facile à Xavi, mais il est essentiel pour qu’Alba soit en forme à temps pour une course d’étirement vitale dans la ligue. Barcelone a besoin de tous les renforts possibles pour tenter de s’assurer une place parmi les quatre premiers de la ligue et une place garantie en Ligue des champions en 2022.