Le défenseur de Barcelone Ronald Araujo souffre d’une nouvelle blessure à la cheville

Le défenseur de Barcelone Ronald Araujo aurait subi une autre blessure à la cheville gauche qui a été un problème toute la saison.

L’international uruguayen a raté une partie de la campagne en raison d’une blessure et a dû être retiré à la mi-temps du match nul 3-3 de mardi contre Levante avec un autre problème.

Selon AS, Araujo a subi des tests après le match qui “ont confirmé une nouvelle rechute” et qui le maintiendront probablement hors de combat pendant trois semaines.

Barcelone n’a plus que deux matchs avant la fin de la campagne et il semble que nous ne reverrons plus Araujo à cause de la blessure.

Le rapport ajoute que sa dernière entorse de la cheville est un peu inquiétante car c’est la troisième fois cette saison qu’il subit la même blessure à la même cheville.

Araujo rejoint désormais Sergi Roberto, Ansu Fati et Philippe Coutinho en marge des derniers matchs du Barça contre le Celta Vigo et Eibar.