Le défenseur de Cardiff, Sol Bamba, annonce qu’il est sans cancer après avoir combattu un lymphome non hodgkinien

Le défenseur de Cardiff, Sol Bamba, a confirmé qu’il était sans cancer après avoir combattu un lymphome non hodgkinien.

En janvier, les Bluebirds ont annoncé que Bamba avait été diagnostiqué avec la maladie et subissait une chimiothérapie.

Bamba a remercié tout le monde pour son soutien lors de sa bataille contre le cancer

Le joueur de 36 ans est revenu en équipe première en tant que remplaçant à la 89e minute lors d’un match nul 1-1 avec Rotherham le dernier jour de la saison de championnat 2020/21 plus tôt ce mois-ci.

Informant ses abonnés Twitter et Instagram de la bonne nouvelle, Bamba a écrit: «Salut tout le monde, juste un petit message pour vous informer que je suis désormais sans cancer!

«C’est bien sûr une nouvelle extrêmement réconfortante pour ma famille et moi, nous sommes aux anges en ce moment.

«Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui m’ont soutenu, que ce soit avec un commentaire, un message, quelque chose de similaire ou autre, qui m’a définitivement donné une force supplémentaire pour traverser cela.

Bamba est revenu à l’action de la première équipe plus tôt ce mois-ci

«Par-dessus tout, je tiens à remercier la famille du NHS qui a si bien pris soin de moi, je serai toujours reconnaissant pour votre travail.

«Merci à toute ma famille, mes amis et bien sûr le club et tous les acteurs de l’industrie du football qui m’ont aidé à relever ce défi.

«Je vous souhaite à tous une bonne journée et j’espère vous revoir bientôt sur le terrain.»

