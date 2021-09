Le défenseur de Chelsea, Marcos Alonso, révèle pourquoi il “aime” être hué par les fans de Tottenham et explique pourquoi il rejoint Wilfried Zaha et Ivan Toney pour ne pas se mettre à genoux

in

Marcos Alonso a été sans relâche hué par les fans de Tottenham dimanche, mais le défenseur de Chelsea a révélé que les railleries ne faisaient que l’encourager.

Alonso a été un artiste hors pair alors que les Blues ont adopté le style en seconde période pour éliminer leurs rivaux londoniens 3-0 au Tottenham Hotspur Stadium.

Alonso pense que le geste de prendre le genou perd son sens

Alonso a été superbe pour Chelsea cette saison

L’Espagnol a été en excellente forme jusqu’à présent cette saison et a gardé l’Anglais Ben Chilwell de 50 millions de livres sterling sur la touche en raison de ses excellentes performances.

Et il a maintenant admis que se faire huer par la foule hostile des Spurs était «de la musique à ses oreilles».

“Je l’aime! Être hué quand vous jouez à l’extérieur, c’est de la musique à mes oreilles », a déclaré le joueur de 30 ans au Telegraph.

“C’est peut-être parce que j’ai marqué quelques buts contre eux et je pense qu’ils ont peut-être ces souvenirs dans la tête quand je touche le ballon, alors oui j’aime ça et encore plus quand nous obtenons les trois points.”

Zaha a été le premier joueur de haut niveau à ne pas s’agenouiller

Tout comme Wilfried Zaha de Crystal Palace et Ivan Toney de Brentford, Alonso a également révélé qu’il avait cessé de prendre le genou car il pensait que cela avait perdu son impact.

Lors des trois dernières sorties de Chelsea, il a plutôt choisi de se lever et de pointer du doigt l’insigne «Pas de place pour le racisme» qui orne la manche de chaque joueur de la Premier League.

“Je préfère simplement le faire de cette façon”, a déclaré Alonso. « C’est ma façon de faire.

Toney de Brentford choisit également de ne pas se mettre à genoux

« Je pense que c’est une autre façon. Et peut-être que je pense qu’il perd un peu de force dans l’autre sens. Je préfère donc simplement procéder ainsi et montrer que je soutiens pleinement la lutte contre le racisme.

« Je suis totalement contre le racisme et je suis contre tout type de discrimination. Je préfère juste mettre le doigt sur l’insigne où il est écrit : “Non au racisme”, comme ils le font dans d’autres sports et football dans d’autres pays.

“Je préfère procéder ainsi et, bien sûr, dire très clairement que je suis contre le racisme et que je respecte tout le monde.”

