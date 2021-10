Le défenseur de la Lazio Luiz Felipe s’excuse d’avoir sauté sur Joaquin Correa de l’Inter Milan pour célébrer la victoire sur son ancien coéquipier

Luiz Felipe s’est excusé d’avoir sauté sur le dos de l’as de l’Inter Milan et ancien coéquipier Joaquin Correa à la fin de la victoire 3-1 de la Lazio sur les champions de Serie A.

Correa, qui passe la saison en prêt à l’Inter, a réagi avec colère aux actions de Felipe peu de temps après le coup de sifflet final.

GETTY

C’était un geste assez insensé de Felipe

Le défenseur brésilien Felipe a ensuite été expulsé dans les arrêts de jeu après que des joueurs des deux équipes se soient impliqués dans une mêlée.

Felipe a quitté le terrain du Stadio Olimpico en larmes après avoir reçu ses ordres de marche.

Et, dans une longue publication sur Instagram, le joueur de 24 ans s’est maintenant excusé auprès de son ancien coéquipier pour ses actions – qui ont été qualifiées de « merde d’élite » par les fans.

GETTY

Sans surprise, les joueurs de l’Inter ont mal réagi à l’incident

« Je voudrais commenter les effets négatifs de ce qui s’est passé aujourd’hui, à la fin du jeu », a écrit Felipe, qui est également ami d’enfance avec Correa.

« Tout d’abord, je tiens à préciser que j’ai un grand respect pour l’Inter… Nous sommes tous des professionnels, nous travaillons pour poursuivre nos objectifs et ne manquerons jamais de respecter un autre professionnel.

«À la fin du match, j’ai sauté sur les épaules de Tucu parce qu’il est l’un des grands amis que le football m’a donné. Nos familles sont amies et nous avons toujours été très proches… Je voulais le serrer dans mes bras et plaisanter sur le résultat, dans la mesure où notre amitié le permet, mais j’étais excité.

luizfeliperamos27

Il a envoyé d’énormes excuses à Correa sur Instagram

luizfeliperamos27

La paire est de grands amis en dehors du terrain

«Peut-être, rétrospectivement, ce n’était pas le meilleur moment ou l’endroit le plus approprié. Je m’excuse auprès de tous ceux qui se sont sentis offensés et je n’ai en aucun cas essayé d’être irrespectueux envers lui, envers les autres athlètes ou envers l’Internazionale et ses fans passionnés.

« C’était un acte innocent, par une personne qui a une grande affection pour Tucu !! »

Ciro Immobile, Felipe Anderson et Sergej Milinkovic-Savic ont tous marqué pour la Lazio après le penalty d’Ivan Perisic pour sceller la victoire de l’équipe basée à Rome.

Avec cette victoire, ils sont passés à la cinquième place du classement de la Serie A, à seulement trois points de l’Inter en troisième position.

Napoli, quant à lui, est en tête avec un bilan parfait de huit victoires en huit et deux points d’avance sur l’AC Milan.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.