Le défenseur de l’AC Milan Simon Kjaer manquera le reste de la saison

Le défenseur de l’AC Milan Simon Kjaer est absent pour le reste de la saison, selon Fabrizio Romano. Il s’est blessé au genou lors de la victoire 3-0 de Milan contre Gênes cette semaine et va maintenant être opéré. Le délai imparti pour le rétablissement de Kjaer est de six mois.

Le défenseur de l’AC Milan Simon Kjaer absent pour la saison

Un rocher pour l’AC Milan

Kjaer est exceptionnel depuis son arrivée à Milan en janvier 2020. Il a complètement révolutionné une défense en difficulté. Plus que cela, il a combiné des années d’expérience, avec Zlatan Ibrahimovic, pour donner à Milan le leadership dont il avait tant besoin. Ce n’est pas un hasard si Milan est revenu à la réalité en Italie et en Europe depuis l’arrivée de Kjaer.

Le Danois a également été récemment nominé sur la liste restreinte du Ballon d’Or. Il n’a pas gagné, mais cela a montré que le monde du football reconnaissait ses performances et ses réalisations à la fois pour Milan et le Danemark. Il sera sûrement de retour dans les tribunes de Milan après son opération, mais son leadership sur le terrain et dans les vestiaires est irremplaçable.

Quelle est la prochaine étape pour Simon Kjaer et Milan ?

Kjaer a formé un partenariat de défenseur central très solide avec Fikayo Tomori dans les quatre défenseurs de Milan. C’était un mélange presque parfait d’expérience et de jeunesse. Pour l’instant, le remplaçant le plus logique de Kjaer est Alessio Romagnoli. L’Italien est toujours le capitaine du club mais a perdu sa place dans le 11 de départ, où il opérait habituellement aux côtés de Kjaer, depuis l’arrivée de Tomori en janvier dernier.

Romagnoli reste une option solide mais a connu des difficultés défensives au cours des deux dernières saisons. Son leadership sera cependant bien accueilli sur le terrain.

L’autre option de défenseur central de Milan est Matteo Gabbia. Bien qu’il s’améliore, il reste inexpérimenté. Il ne serait pas surprenant de voir Milan cibler une option provisoire lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier.

Kjaer aura 33 ans lorsqu’il sera de retour sur le terrain. Milan espère certainement une reprise forte et rapide.

