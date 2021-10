Le défenseur de Liverpool prend une décision sur l’avenir après un solide début de prêt

Le défenseur de Liverpool Ben Davies a déjà décidé de son avenir immédiat alors qu’il commence à se rétablir dans le championnat.

L’arrière central né à Barrow-in-Furness a décroché un coup de choc à Liverpool en février 2021. Il est arrivé avec Ozan Kabak le jour de la date limite de transfert avec Jurgen Klopp à la recherche d’une couverture défensive.

Klopp avait Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip souffrant tous de blessures à long terme. Et les Allemands avaient besoin de corps à Anfield. Pourtant, malgré la liste des blessures paralysantes, Davies n’a pas réussi à se frayer un chemin dans le calcul de la première équipe.

Davies n’a en fait pas encore fait d’apparition pour Liverpool et en août, il a été a accordé un prêt d’une saison à Sheffield United.

Mais l’ancien homme de York City a commencé à trouver ses marques après une demi-saison d’inactivité.

Davies a fait six apparitions dans le championnat et a commencé à former un partenariat solide avec John Egan. Les Blades trouvent également leurs marques dans le deuxième niveau et avec un nouveau manager pour démarrer également en Slavisa Jokanovic.

Il est entendu que Jokanovic serait intéressé par la signature permanente du joueur de 26 ans l’été prochain.

Mais Davies n’a pas l’intention de prolonger son séjour à Bramall Lane. S’adressant au journaliste de Yorkshire Live Nathan Hemmingham, il a clairement indiqué qu’il aimerait retourner à Anfield cet été et faire pression pour une place dans l’équipe première.

Les choses pourraient bien sembler différentes en juin prochain, mais Klopp a ajouté un autre défenseur central à Ibrahima Konate et les chances de Davies semblent donc déjà minces.

Cependant, Davies s’attend apparemment à passer la prochaine pré-saison avec le club de Premier League.

« J’ai parlé à Ben récemment », a déclaré Hemmingham, sur le Podcast Rouge sang.

« Il a dit avant tout qu’il ne pensait à rien de majeur. Il s’agit à peu près de cette saison et de rejouer – et de jouer au mieux de ses capacités. Et en essayant de retrouver le joueur qu’il était à Preston lorsque Liverpool est venu le chercher.

«Puis en été, il veut retourner à Liverpool pour voir si la porte est ouverte. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe.

« Il veut faire une bonne pré-saison avec Liverpool. Voyez où se trouve le terrain et voyez s’il peut essayer d’impressionner le manager, Jurgen Klopp.

« Mais si Liverpool est heureux de le laisser partir définitivement, j’en suis sûr, à condition qu’il impressionne et devienne le joueur que tous ceux qui l’ont suivi ces 12 derniers mois ont été convaincus qu’il l’est, Sheffield United examinera cela. »

Les Blades surveillent Davies depuis un certain temps et ont essayé de le signer à l’été 2020, alors que Chris Wilder était aux commandes.

Si Davies est autorisé à quitter Liverpool l’été prochain, un déménagement dans le Yorkshire dépendra de la situation financière des Blades. Bien sûr, un retour instantané en Premier League leur fournirait certainement les fonds nécessaires pour investir dans leur équipe.

Mais après ne pas avoir payé de frais de transfert pour un joueur cet été. On ne sait pas s’il y aurait les fonds disponibles pour débarquer Davies de façon permanente.

Davies était une cible à long terme des Blades

Liverpool a payé 1,6 million de livres sterling à Preston pour Davies, qui était en rupture de contrat cet été. Et a permis à Sepp van den Berg d’être prêté à Deepdale dans le cadre de l’accord.

« Ben était un joueur qu’ils ont essayé pour l’été dernier, mais ne pouvait pas se le permettre. Et ils ont réessayé en janvier, mais la décision a ensuite été prise de ne pas signer, en raison de la position de United dans le classement à ce moment-là », a ajouté Hemmingham.

« Alors ils traquent Ben depuis très, très longtemps.

« Il s’est très bien installé et il a l’air à l’aise avec le ballon. Ce qui est bien, car Jokanovic aime le sortir du gardien et attirer la presse. Ce que vous pouvez imaginer pour les 30 000 fans de Bramall Lane, ce n’est pas ce qu’ils ont vu auparavant.

«Il y a quelques moments de cœur dans la bouche. Mais avoir Ben là-dedans, qui est si à l’aise pour recevoir le ballon, à la fois sous pression et le faire sortir et marcher au milieu de terrain avec, c’est bien.

« Il a un peu lutté pour la forme physique pour commencer. Ils ont dû le gérer après chaque match, car il est passé de jouer chaque semaine, à s’entraîner un peu, à s’entraîner beaucoup, et à ne pas jouer, pour revenir là où il était à Preston.

