Le défenseur de Liverpool signe un nouvel accord à long terme

Trent Alexander-Arnold a signé un nouveau contrat à long terme à Liverpool, a confirmé le club. La durée de l’accord n’a pas été divulguée par le club, bien que James Pearce de . rapporte qu’il s’agit d’un accord de quatre ans qui voit le défenseur devenir l’un des meilleurs revenus du club.

Trent Alexander-Arnold signe un nouveau contrat à Liverpool

#⃣6⃣6⃣ Scouser. Rouge. ❤️ – Liverpool FC (@LFC) 30 juillet 2021

Alexander-Arnold sur le moment « fier »

S’adressant au site Web du club, Alexander-Arnold a déclaré: «Je suis honoré d’avoir l’opportunité et de faire confiance au club pour une prolongation, donc c’était une évidence pour moi.

« L’état dans lequel se trouve le club et où j’en suis dans ma carrière est toujours une bonne option pour moi. Prolonger et m’assurer que je suis ici plus longtemps est toujours une bonne chose. Je suis maquillé.

«C’est le seul club que j’aie jamais vraiment connu, donc être ici pendant autant de temps et prolonger pour être ici plus longtemps est incroyable pour moi et ma famille.

« C’est un moment de fierté pour moi – c’est toujours le cas – de signer un nouveau contrat ici. Comme je l’ai déjà dit, recevoir la confiance du club et du staff est un sentiment incroyable.

«Je vis le rêve tous les jours vraiment. Pouvoir représenter le club et être dans et autour des noms et des joueurs, et bien sûr des managers et du personnel, qui sont de classe mondiale chaque jour est un privilège pour moi et je suis très chanceux d’être dans la position que je suis.

Alexander-Arnold a fait un total de 179 apparitions pour Liverpool depuis ses débuts en 2016.

Il était un élément clé de l’équipe qui a remporté le tout premier trophée de Premier League de Liverpool et son premier titre de haut niveau depuis 1990, en 2020.

Il a également fait 36 ​​apparitions la saison dernière dans une campagne difficile pour les Reds qui les a finalement vus se qualifier pour la Ligue des champions après une poussée en fin de saison.

Photo principale

Intégrer à partir de .