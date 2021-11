Le défenseur de Man City Benjamin Mendy inculpé de deux chefs d’accusation supplémentaires de viol

Le défenseur de Man City, Benjamin Mendy, a été inculpé de deux chefs d’accusation supplémentaires de viol, a déclaré le Crown Prosecution Service.

L’homme de 27 ans avait initialement été inculpé de quatre chefs de viol en août et fait maintenant face à un total de six allégations de viol.

.

Mendy a été initialement arrêté en août

Mendy est en détention depuis son arrestation après qu’un certain nombre de demandes de libération sous caution ont été déposées mais refusées par les juges.

Il est également inculpé d’un seul chef d’agression sexuelle, a déclaré la police du Cheshire dans un communiqué.

Toutes les infractions présumées concernent quatre femmes de plus de 16 ans et auraient eu lieu entre octobre 2020 et août 2021.

La déclaration de la police a ajouté: « La police du Cheshire et le Crown Prosecution Service aimeraient rappeler à tout le monde que les procédures pénales contre Matturie et Mendy sont en cours et qu’ils ont droit à un procès équitable. »

Mendy, qui est actuellement en détention provisoire au HMP Altcourse à Liverpool, est cité à comparaître mercredi devant le tribunal de première instance de Stockport.

.

Mendy a signé pour Man City en 2017

L’arrière gauche joue pour Manchester City depuis 2017, date à laquelle il a rejoint Monaco pour un montant de 52 millions de livres sterling.

Il a été suspendu par le club après avoir été inculpé par la police, en attendant une enquête.

Mendy, aux côtés du coaccusé Louis Saha Matturie, 40 ans, devrait être jugé le 24 janvier 2022.