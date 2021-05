Le défenseur de Manchester City, Ruben Dias, remporte le prix du footballeur de l’année FWA pour une saison stellaire alors qu’il bat Kevin De Bruyne, Harry Kane et Phil Foden

Ruben Dias a été nommé footballeur de l’année de la Football Writers ‘Association (FWA).

Le défenseur de Manchester City, 24 ans, a rejoint le club pour un record de 65 millions de livres sterling en 2020 et a connu une première saison stellaire.

GETTY

Man City a dépensé beaucoup pour signer Dias de Benfica dans un transfert de 65 millions de livres sterling

Dans une équipe qui compte Kevin De Bruyne, Phil Foden et Ilkay Gundogan, Dias s’est démarqué par ses performances au cœur de la défense.

Voté par les membres de la FWA, le premier récipiendaire était le légendaire Sir Stanley Matthews en 1948 et depuis, les joueurs ont été honorés pour leurs réalisations, le capitaine de Liverpool Jordan Henderson l’emportant l’année dernière.

Dias est le premier défenseur à remporter le prix depuis Steve Nicol en 1989 et en remportant le prestigieux prix, n’est que le troisième joueur à le remporter lors de sa première saison en Angleterre, après Jurgen Klinsmann (1995) et Gianfranco Zola (1997).

FWA

Dias n’est que la troisième personne à remporter le prix FWA lors de sa première saison

«C’est un immense privilège, je suis très, très heureux», a-t-il déclaré. «Je n’aurais pas pu le faire sans le succès de l’équipe, sans que tout le monde dans l’équipe mérite ce prix. Ce n’est que par cela, en tant que défenseur, que je pourrai être ici pour recevoir ce prix.

Ayant développé une réputation comme l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Europe à Benfica, le stoppeur pourrait également terminer la saison en triple vainqueur.

City a déjà remporté la Coupe Carabao et la Premier League et vise à ajouter la Ligue des champions à la liste le 29 mai. Pas étonnant qu’il ait qualifié la décision de rejoindre l’équipe de Pep Guardiola de «facile».

Avec Dias à l’arrière aux côtés de Stones, City a semblé forte à la fois en défense et en attaque

Il semble chez lui en Angleterre et a récemment expliqué qu’il avait grandi en regardant les légendes de la Premier League Rio Ferdinand, Nemanja Matic, John Terry et Vincent Kompany.

«À partir de là, vous commencez à apprendre et j’ai beaucoup appris de ce que j’entends et de ce que je vois et rien qu’en regardant, j’ai commencé à comprendre la ligue et votre façon de jouer», a-t-il déclaré à BT Sport.

«Ce qui fait la grande différence, c’est sa compétitivité.

“Ici, vous obtenez le défi à chaque match et je pense que c’est ce qui rend la ligue différente et si vous réussissez, c’est parce que vous pouvez le résoudre plusieurs fois.”

