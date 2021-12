Le défenseur de Manchester United Victor Lindelof portant un moniteur cardiaque après avoir souffert de difficultés respiratoires lors de la victoire sur Norwich, révèle sa femme

L’épouse de Victor Lindelof a révélé que le défenseur de Manchester United portait un moniteur cardiaque après avoir été retiré de la victoire 1-0 contre Norwich le week-end dernier en raison de difficultés respiratoires.

Le joueur de 27 ans a été retiré soudainement vers la fin du match à Carrow Road et a semblé serrer sa poitrine alors qu’il était remplacé.

Lindelof a eu du mal à respirer lors de la victoire de United sur Norwich le week-end dernier

Sa femme a parlé de l’incident alarmant

Son épouse, Maja Nilsson, a déclaré que l’international suédois suivait toujours un traitement et des tests, mais qu’il se sentait bien.

Dans son blog pour Elle, Maja expliquait : « C’était un match effrayant à regarder et Victor a été très énervé par la suite.

« Hier, il a fait beaucoup de tests et a mis un moniteur cardiaque pendant deux jours pour s’assurer que tout va bien.

« [It was] Incroyablement mal à l’aise, surtout quand je ne l’ai pas attrapé, ce que j’arrive toujours à faire.

Rangnick a révélé que Lindelof s’était plaint du problème lors de la victoire sur Norwich

« Il a fallu beaucoup de temps avant que je trouve quelqu’un dans l’équipe qui m’a mis à jour.

« Tout semble aller bien comme par hasard et nous attendons les réponses aux derniers tests qui se termineront demain. »

Le patron par intérim des Red Devils, Ralf Rangnick, a confirmé samedi soir que Lindelof s’était plaint du problème au personnel médical et a expliqué que sa fréquence cardiaque était plus élevée que prévu.

L’Allemand a déclaré : « Il ne se souvient pas comment c’est arrivé.

« Je suppose qu’il a eu une collision avec un autre joueur et qu’il ne pouvait plus respirer. Il avait des problèmes respiratoires et son rythme cardiaque était plus élevé que la normale, nous avons donc dû le remplacer.

Lindelof est à United depuis quatre ans

« Nous l’avons fait examiner et avons fait faire quelques examens par le médecin. Et, jusqu’à présent, tout semble aller bien mais il semble toujours un peu choqué.

United a confirmé sur les réseaux sociaux que le défenseur avait été équipé d’un moniteur cardiaque pour des raisons de précaution.

« Victor fait actuellement l’objet d’une série d’enquêtes préventives », indique un communiqué du club.

« Cependant, il s’est bien remis de l’épisode qu’il a vécu lors du match contre Norwich.

« Tout indique que cela n’est lié à aucune épidémie de COVID au sein du club. »

