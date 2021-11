Le défenseur de Sheffield United désireux de saisir une rare opportunité

L’arrière central de Sheffield United Chris Basham est déterminé à tenter sa chance pour conserver sa place dans le onze de départ.

Le joueur de 33 ans a été rappelé dans l’équipe contre Nottingham Forest en raison d’une blessure de Ben Davies. Depuis sa signature en 2014, Basham a été un pilier de la Lames programmation, en particulier sous l’ancien patron Chris Wilder. Cependant, son début contre les Reds n’était que son cinquième de la campagne de championnat.

L’ancien homme de Blackpool a été un interprète constant pour United. Il a été l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont obtenu une promotion en Premier League en 2019, avec 41 reprises.

Son absence de l’équipe est en grande partie due au fait que le manager Slavisa Jokanovic a choisi de jouer quatre à l’arrière, au lieu d’une formation 3-5-2. Jusqu’à présent, John Egan et Davies, prêté à Liverpool, ont occupé les deux rôles de défenseur central pendant la majeure partie de la saison.

Avec Davies actuellement dans la salle de traitement, Basham espère que sa performance de mardi lui sera très utile pour être sélectionné contre Blackburn Samedi.

S’adressant au Star, il a déclaré: « C’était agréable d’avoir 90 minutes à mon actif.

«Je n’ai pas joué autant, donc vous devez aller là-bas et jouer pour l’équipe. Je suis sur la feuille d’équipe depuis de nombreuses années donc j’étais un peu nerveux, mais je devais juste faire de mon mieux.

« C’est tombé assez bien ; J’ai dû faire beaucoup de travail défensif et j’ai aussi montré ce que je pouvais faire quand j’avançais avec le ballon.

Bien qu’il ait concédé en retard contre Forest, Basham était satisfait de sa performance individuelle avant le voyage à Ewood Park.

« Le manager l’a toujours dit – si vous entrez sur le terrain, vous devez tenter votre chance », a ajouté Basham. « Vous ne pouvez pas être un passager ou un spectateur ; vous devez vous assurer que vous faites bien.

«Et je pensais l’avoir fait. J’avais un peu de pression sur moi-même pour jouer, et je l’ai fait, pensai-je.

Les Blades sont sans victoire lors de leurs deux derniers matchs de championnat et espèrent rectifier cela samedi.

Jokanovic confirme la position de Rhian Brewster

Le patron de Sheffield United, Slavisa Jokanovic, a déclaré que la signature record de Rhian Brewster n’était pas un ailier.

Malgré son déploiement à droite contre Nottingham Forest, Jokanovic insiste sur le fait que Brewster ne sera pas utilisé comme joueur large.

C’était la première fois que l’ancien joueur de Liverpool jouait pour United depuis fin septembre.

Sur sa position, Jokanovic a expliqué : « Rhian Brewster n’est pas un joueur large, c’est un attaquant et il a joué à cette position tout le temps.

« Nous avons essayé de l’adapter, de travailler avec lui et de lui donner quelques informations. Il a bien joué, il a montré de la qualité et il travaille très dur. Si vous essayez de me dire que Rhian Brewster est un ailier, je ne crois pas que ce soit vrai.

Bien qu’il ait raté quelques occasions, il était une menace pour la ligne de fond de Forest pour les Blades.

« Il avait une chance à la fin, mais j’ai senti qu’il s’en sortait bien dans une position qu’il n’a pas toujours l’habitude de jouer », a ajouté Jokanovic.

