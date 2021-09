Le défenseur de Sunderland a du rattraper son retard après la signature du contrat

in

L’arrière latéral de Sunderland Denver Hume a finalement signé un nouveau contrat de deux ans cette semaine. Son contrat précédent a expiré à la fin de la saison dernière et jusqu’à ce que l’histoire éclate selon laquelle il avait conclu un nouveau contrat, on pensait que Hume avait joué son dernier match pour les Black Cats.

Sunderland avait proposé à l’arrière gauche sa meilleure offre qui aurait été refusée. Cependant, après un été où Hume se remettait d’une blessure à Sunderland et où tout éloignement du club avait échoué, Hume a maintenant décidé que son avenir, du moins à court terme, est sur Wearside.

Après la saga estivale impliquant Hume, le joueur pouvait désormais se rattraper sur et en dehors du terrain.

Rembourser le club

Sunderland pensait qu’ils avaient un devoir de diligence pour le produit de l’académie Hume, qu’il ait ou non quitté le club. L’arrière latéral a été blessé à la fin de la saison dernière et reçoit depuis des soins et des soins sur le terrain d’entraînement du club. Les Black Cats auraient également été indemnisés si Hume avait déménagé en raison de son âge.

Lee Johnson et Sunderland ont fait à Hume leur meilleure offre de contrat, une offre qui a été rejetée au cours de l’été. On croyait que Hume avait joué son dernier match pour le club et un déménagement semblait être la seule façon dont la saga allait se terminer.

Avec un mouvement ne se matérialisant pas, Hume a signé le contrat qu’il avait précédemment rejeté. Il doit maintenant prouver sa valeur sur le terrain et montrer à Johnson et à son personnel qu’il veut être au club après avoir été de retour dans la première équipe.

L’entraîneur-chef Lee Johnson a parlé de Hume peu après que le joueur ait signé son nouveau contrat : « Notre seul regret est que cela n’ait pas été terminé plus tôt, mais nous sommes ravis d’avoir retenu un autre joueur de qualité dans notre équipe.

« S’il est un bon élève et qu’il est cohérent dans son approche, comme il l’a toujours été depuis le premier jour, alors je pense que nous pouvons corriger ses défauts et transformer ses points forts en super points forts.

“Il dispose d’un véhicule formidable ici avec un personnel formidable qui veut l’aider de toutes les manières, donc son défi est maintenant de continuer à s’améliorer.”

Un Denver Hume en forme et en forme renforce l’équipe de Lee Johnson, donnant à l’entraîneur-chef deux arrières gauches auxquels il peut faire appel tout au long d’une saison longue et difficile à venir. Il doit désormais montrer son envie de reconquérir une place dans l’équipe première.

Remettre les fans de son côté

Les fans étaient naturellement un peu frustrés par l’arrière gauche. L’opinion générale était que Hume, un produit de l’académie et un joueur né dans la région, voulait partir. Avec Sunderland maintenant dans sa quatrième saison consécutive en League One, peu pourraient reprocher au joueur de vouloir jouer à un niveau supérieur à l’expiration de son contrat.

Cependant, c’était le sentiment que Sunderland était le remplaçant de Hume en cas d’échec d’un autre mouvement et d’utilisation du club pour se remettre d’une blessure. Le fait que le joueur de 23 ans ait rejeté il y a quelques semaines une offre de contrat qui a maintenant été signée pourrait suggérer qu’il n’a pas reçu une meilleure offre d’ailleurs.

Tous les doutes que les fans peuvent avoir sur le joueur seront bientôt oubliés s’il montre l’engagement et le dévouement à bien faire chaque fois qu’il enfile les fameuses rayures rouges et blanches. Comme toujours, les fans de Sunderland soutiendront tout joueur qui fait de son mieux pour le club.

