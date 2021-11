Le défenseur des enfants Roo Powell parle de prendre des personnages adolescents pour attraper les prédateurs d’enfants

Roo Powell fait tout pour protéger les enfants des prédateurs en ligne dans Undercover Underage, une nouvelle série présentée le mardi 2 novembre sur discovery+. Powell, une défenseure des enfants de 38 ans qui a fondé SOSA (Safe from Online Sex Abuse), s’est confiée à PopCulture.com sur le travail de son organisation à but non lucratif en partenariat avec les forces de l’ordre, transformant cette mère de trois enfants en un personnage adolescent pour aider découvrir l’identité des hommes qui la contactent.

Travaillant dans le domaine de la technologie et de la sécurité des enfants depuis 2017, Powell et SOSA militent également pour de meilleures lois sur la sécurité sur Internet, se battent pour que des lois de toilettage soient instituées dans les 50 États et éduquent tout le monde, des adolescents et des parents aux entreprises technologiques, sur le fonctionnement de la prédation en ligne. Powell a déclaré à PopCulture que « les gens sous-estiment à coup sûr » le nombre d’abus et de prédation sur les enfants qui ont lieu sur Internet et les médias sociaux.

Alors que Powell pense qu’Internet fournit « beaucoup de choses merveilleuses » aux enfants, il permet également aux personnes qui cherchent à abuser des enfants et à collecter du matériel d’abus sexuels d’enfants de le faire beaucoup plus facilement que par le passé. C’est là qu’interviennent les nombreux personnages adolescents de SOSA et Powell. En utilisant tout, de la retouche photo aux fausses chambres d’adolescents installées dans leur base d’opérations, Powell et son équipe cherchent à dissimuler des détails sur les hommes qui la contactent en pensant qu’elle est une jeune adolescente afin qu’ils puissent les transmettre à la police.

« Ces agresseurs, en particulier les plus sophistiqués, sont plus prudents … et ils vous testent », a déclaré Powell à propos du niveau de préparation de ses personnages – du développement de faux passe-temps et d’un emploi du temps à la mémorisation des heures de sortie des écoles locales. . « Le criminel le plus sophistiqué recherche ce genre de trous. »

Avoir des conversations avec ces hommes est « difficile », a admis Powell, et cela la fatigue émotionnellement. Mais lorsque ces prédateurs veulent faire face à FaceTime pour vérifier son identité, elle n’a « d’autre choix que de sombrer dans le personnage » qu’elle a créé. « Je dois être une adolescente et je dois le vendre. Et je dois le vendre ou peut-être que nous perdrons ce gars. … Il n’y a pas de place pour l’erreur. »

Aider avec succès à l’arrestation de l’un des hommes avec qui elle parle en ligne est « toujours dégrisant » et « jamais festif », malgré tout le travail que Powell et son équipe ont fait. « Si seulement ils avaient choisi une voie différente », a-t-elle réfléchi. « Bien sûr, il y a un sentiment de soulagement qu’ils ne soient pas capables de blesser un enfant. … Je suis heureux que cela s’arrête là, mais je me sens généralement stoïque. »

Powell espère qu’Undercover Underage éduquera non seulement les gens sur les dangers de la communication avec des étrangers en ligne, mais aidera également à « habiliter une société à s’attaquer à cela ensemble » avec une éducation fondée sur l’empathie. « J’espère que c’est un catalyseur pour beaucoup de changements », a-t-elle déclaré. Les deux premiers épisodes d’Undercover Underage commenceront à être diffusés sur discovery+ le mardi 2 novembre, avec de nouveaux épisodes diffusés tous les mardis.