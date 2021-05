Le défenseur du Bayern Munich Lars Lukas Mai suscite un intérêt pour le marché des transferts

L’arrière central du Bayern Munich a passé la saison 2020/2021 en prêt avec le SV Darmstadt 98, mais le joueur de 21 ans a fait une assez bonne impression pour attirer l’intérêt de plusieurs clubs selon un rapport de kicker.

Mai, qui était autrefois considéré comme l’un des joyaux du campus du Bayern Munich, pourrait être pris dans un jeu de nombres le long de la ligne arrière en Bavière:

Lars Lukas Mai s’est frayé un chemin dans le champ de vision d’autres clubs. Le pied droit a été prêté par le FC Bayern à Darmstadt 98 la saison dernière et y était un habitué. Lors de ses 29 apparitions en deuxième division, Mai a attiré des employeurs tels que Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV et Schalke 04.

Il n’y a pas si longtemps, il était facile de penser que Mai et Chris Richards se dirigeaient vers les places de l’équipe première dans l’unité d’arrière central avec Niklas Süle et Lucas Hernandez. Maintenant, cependant, ces visions sont devenues un peu troubles.

Le Bayern Munich a laissé David Alaba et Jerome Boateng partir, mais a amené Tanguy Nianzou en 2020 et Dayot Upamecano rejoindra l’équipe dans les prochains jours. Tout à coup, des prospects comme Mai et Richards sont pris dans une impasse.

En plus de ces joueurs mentionnés ci-dessus, il est également dit que le nouvel acquéreur Omar Richards a la capacité de se glisser au centre, tandis que Benjamin Pavard aurait également un plan à long terme pour éventuellement passer à l’arrière central.

Alors que le nom de Süle a été évoqué lors des discussions de transfert, le reste du groupe central pourrait rester en place même si Süle passe à autre chose. Quoi qu’il arrive, les Bavarois prendront des décisions clés sur des joueurs comme Mai et Richards dans les semaines à venir.

Le plus grand «facteur x», bien sûr, est de savoir si Julian Nagelsmann utilise un line-up back-three ou back-four. Cette décision à elle seule jouera un rôle clé pour déterminer qui restera et qui sortira du corps défensif du Bayern Munich.