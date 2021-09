Le défenseur du Real Madrid, David Alaba, a déclaré que Munich était toujours sa “deuxième maison”

S’adressant au podcast Bayern Insider de Christian Falk, le défenseur du Real Madrid David Alaba (ça fait bizarre de l’appeler ainsi) semble toujours être attaché au club qui a fait de lui une star. Au cas où vous l’auriez oublié, les fans du Bayern Munich étaient furieux lorsque des photos de lui ont émergé en train d’embrasser l’insigne du club madrilène après son transfert.

Alaba a tenté d’expliquer ses actions en déclarant : « Cela ne veut pas dire que je n’aime plus le Bayern. C’était juste un jour très spécial pour moi. C’était le début d’une nouvelle étape, mais je ne voulais pas du tout provoquer les supporters du Bayern. J’y ai passé treize merveilleuses années. (via AS)

“Je serai toujours reconnaissant aux fans et au club de m’avoir donné l’opportunité de me développer en tant que personne et joueur”, a expliqué Alaba. « Munich est devenu ma deuxième maison. Je ne voulais blesser personne. Il a même dit que Madrid ne pouvait pas être comparé à Munich, disant « il [the city] est devenue ma deuxième maison et je la garderai toujours dans mon cœur.

Comme dernier rameau d’olivier pour les fans de son ancien employeur, David Alaba a félicité son compatriote autrichien Marcel Sabitzer pour son passage au Bayern. « C’est un bon gars et un grand joueur. Il a tout ce dont vous avez besoin pour être un joueur de classe mondiale. Il a grandi à Leipzig et je suis très heureux, également en tant qu’Autrichien, qu’il ait décidé de franchir cette étape », a déclaré Alaba.

« Il donnera beaucoup au Bayern. Je lui parle depuis longtemps, notamment du Bayern. Je lui ai dit que c’est un club spectaculaire où il va vivre des moments incroyables.

Espérons que l’évaluation d’Alaba est juste. Maintenant, espérons-le, les fans obtiendront une conclusion sur la saga Alaba, et nous pourrons enfin la mettre derrière nous. C’est un joueur madrilène maintenant, et il n’y a rien de mal à cela.

Rendez-vous en Ligue des champions, David.