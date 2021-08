Le défenseur manquera le début de la saison avec des dommages au ligament de la cheville

Andy Robertson ratera le début de la saison de Liverpool en raison d’une blessure aux ligaments de la cheville, selon James Pearce de .. L’arrière écossais a dû être aidé hors du terrain lors du match amical de pré-saison des Reds contre l’Athletic Bilbao après s’être roulé la cheville en tentant de bloquer un centre d’Alex Berenguer. Maintenant, la blessure d’Andy Robertson a porté un coup dur aux préparatifs de Jurgen Klopp avant la nouvelle saison de Premier League.

Blessure d’Andy Robertson: un problème de cheville exclut le défenseur des matches d’ouverture de Liverpool

Robertson manquera “des semaines plutôt que des mois”

Robertson a subi une analyse lundi matin après le match nul de dimanche avec Bilbao, pour déterminer la gravité de sa blessure à la cheville. Le joueur de 27 ans a été photographié en train de quitter l’hôpital avec des béquilles et une botte de protection, suscitant l’inquiétude des fans de Liverpool avec le coup d’envoi de la saison ce week-end.

On ne sait actuellement pas quand Robertson reviendra spécifiquement, mais . rapporte que la blessure de Robertson n’est pas aussi grave qu’on le pensait au départ et a fixé un calendrier pour son rétablissement en « semaines plutôt qu’en mois ».

Le capitaine écossais s’est rendu sur les réseaux sociaux avant le match amical de Liverpool contre Osasuna lundi, en publiant: “Merci à tous pour les gentils messages et le soutien. L’analyse ne suggère rien de trop important, mais il y a des lésions ligamentaires qui devront être réparées.

«Je vais greffer tous les jours pour pouvoir aider à nouveau l’équipe le plus tôt possible. Bonne chance aux garçons qui jouent ce soir #YNWA.

Qui prendra la place de Robertson ?

L’absence de Robertson s’avérera être un coup dur pour les préparatifs de Jurgen Klopp, son équipe ouvrant sa saison samedi soir à Norwich City.

Klopp s’est fortement appuyé sur l’arrière latéral tenace depuis son arrivée en 2017, avec 177 matchs dans toutes les compétitions pour les Reds. Il a commencé les 38 matchs de Premier League la saison dernière, dans une ligne défensive décimée par les blessures tout au long de la saison.

Mais l’arrière gauche grec Kostas Tsimikas prendra probablement sa place, qui devrait être prolongé sur le côté après une première saison difficile en Angleterre.

Tsimikas a quitté l’Olympiacos pour le Merseyside l’été dernier, mais a surtout joué un rôle mineur et a à peine troublé Robertson pour une place de titulaire. Il cherchera maintenant à saisir l’occasion d’impressionner, avec l’Écossais indéfiniment absent.

S’adressant au site Web du club après la victoire de Liverpool en pré-saison contre Bologne, il a déclaré : « J’essaie toujours d’améliorer mon jeu et de faire de mon mieux pour aider l’équipe – gagner, marquer des buts. Ce genre de jeux me donne toujours plus de pouvoir pour continuer à courir et m’améliorer. Et je suis très heureux d’aider mon équipe à gagner 1-0, même lors d’un match amical.

« Je fais toujours de mon mieux pour être proche de l’équipe. Et chaque fois que mon entraîneur me donne l’opportunité de jouer, je suis toujours prêt pour ça. N’importe quelle opportunité, je suis prêt.

