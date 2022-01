le défi de concilier identité et fair-play

01/12/2022 à 09:29 CET

Violeta Molina Gallardo

le sport d’élite doit aborder l’inclusion des femmes transgenres dans les compétitions sportives féminines, une question complexe dans laquelle le droit à l’identité et à la non-discrimination des athlètes et au fair-play, entendu comme l’égalité des chances pour les participants.

Le débat est sur la table et fait l’objet de vives polémiques. Le Comité International Olympique vient de franchir un pas en faveur de l’inclusion dans le sport, même si ce sont les fédérations internationales qui ont le dernier mot. La profondeur du débat est telle qu’elle conduit à remettre en cause même la conception binaire du sport, celle qui divise la compétition en catégories Homme Femme.

Il n’y a pas de solutions uniques : il y a ceux qui préconisent de refuser la participation des athlètes trans aux compétitions féminines considérant qu’elles ont supériorité physique et ils laissent leurs compagnons défavorisés et quiconque demande l’intégration de toute personne qui se sent femme. Au milieu, des voix qui demandent une étude au cas par cas et d’autres qui suggèrent de dépasser les catégories sexuelles au profit d’autres divisions plus raffinées qui ont à voir avec la taille ou le poids.

Cinq experts ont analysé les multiples contours de cette question pour « El Periódico de España ».

« C’est un débat très complexe car il touche à quelque chose de très important. Le sport est régi par ses propres structures dans lesquelles binarisme il a été, est et sera toujours présent », affirme la professeure à l’Université de Vigo, ancienne athlète et conseillère du CIO, María José Martínez Patiño.

« Il faut être sensible au savoir produit par tant d’années de haute compétition. Je ne suis pas contre l’inclusion, je prône le cas par cas. (…) Il faut être très respectueux, fais attention avec ce qui est fait. Une réflexion réfléchie, sereine et cohérente est nécessaire », demande-t-il.

Limiter les droits ?

« Protéger l’intégrité des compétitions sportives conditionne la participation des athlètes transgenres et intersexe en eux », reconnaît la professeure de droit international public et de relations internationales de l’Université Carlos III de Madrid et experte en diplomatie sportive Carmen Pérez. » La question est de savoir si le droit de participer à une compétition est absolu ou peut être limité si il y a de bonnes raisons. »

« Je ne suis pas sûr, j’ai des doutes. D’un côté il y a le droit des -femmes de se trans- concourir et de s’intégrer dans la compétition avec leur identité ressentie, en tant que femmes, et de l’autre côté de l’échelle serait l’intégrité de la compétition comprise comme l’égalité des participants « , soutient-il.

Dans le cas des personnes qui ne s’identifient pas au sexe qui leur est assigné à la naissance, ce sont leurs caractéristiques physiques qui sont prises en compte pour leur attribuer une compétition spécifique. En arrière-plan de la réticence à l’inclure, explique l’enseignant, il y a l’idée qu’il peut nuire au reste d’athlètes.

Pérez souligne que la ségrégation par sexe a une raison d’être biologique, puisque « le développement des hommes est supérieur en puissance, en force et en vitesse à celui des femmes. avantage déloyal sur les autres concurrents. c’est la force, c’est la vitesse et c’est l’endurance et il faut penser au reste des participants qui peuvent être défavorisés ».

La nécessité de garantir l’égalité des chances pour les athlètes a soutenu la décision de séparer la compétition par sexe.

Au centre, niveau de testostérone, beaucoup plus élevée chez les hommes et qui a été utilisée pour réguler les compétitions et a même historiquement conditionné la participation des femmes cisgenres (nées avec des organes sexuels féminins).

Le professeur d’université souligne que la testostérone acquiert un rôle particulier en raison du prétendu avantage compétitif qu’elle confère, mais les autorités sportives n’envisagent pas de la même manière d’autres avantages, comme le syndrome de Marfan -qui développe des membres plus longs- ou le développement physique particulier des athlètes. comme Miguel Induráin ou Michael Phelps. Sexe et influence du genre dans ces épreuves.

Martínez Patiño considère qu’un « porte ouverte à tout le monde», car cela générerait des problèmes. La chercheuse souligne que la testostérone et l’entraînement physique qui a eu lieu en tant qu’homme, avant une transition de genre, laisse des traces. Et le cas d’une femme trans qui commence à s’entraîner une fois n’est pas le même . a fait la transition.

Il fait référence au cas de la nageuse américaine Lia Thomas, qui a concouru dans les catégories universitaires masculines avant de suivre un traitement pour abaisser son taux de testostérone et changer de sexe. Thomas a obtenu le meilleur temps de la saison dans la catégorie féminine. L’expert pense que cela l’a influencée une performance supérieure.

« Il a fallu beaucoup de temps au sport féminin pour en arriver là, je sais ça coûte cher d’améliorer l’action sportive, que ce soit un sport individuel ou collectif. Je sais ce que ça coûte d’améliorer d’un centième ou d’un centimètre ou d’une seconde », dit-il.

En faveur de l’inclusion

Peu avant la fin de 2021, le CIO a publié son nouveau cadre sur l’équité, l’inclusion et la non-discrimination basé sur l’identité de genre et les variations de genre. Il y renonce à réglementer les critères d’éligibilité pour chaque sport, qui doivent être définis par les fédérations internationales, mais établit les principes sur lesquels le règlement doit pivoter : inclusion, prévention des préjudices, équité, non-discrimination, pas de présomption d’avantages, une approche fondée sur des preuves et l’opinion du groupe d’athlètes qui seraient affectés négativement par la réglementation, la primauté de la santé et de l’autonomie corporelle et le droit à la vie privée.

Par exemple, World Athletics -la fédération internationale d’athlétisme-, a établi que les femmes trans reconnues par la loi comme telles et qui ont réduit leur taux de testostérone dans le sang en dessous de 5nmol/L peuvent concourir. La FIFA ne l’a pas encore réglementée et la fédération des le rugby a interdit la participation de ce groupe.

De l’Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI +, son président, Víctor Granado, soutient que l’inclusion des femmes trans est une question de justice et d’équité et dénonce les discriminations dont ils sont victimes et qu’ils apparaissent toujours comme suspectés d’avoir un avantage, de tricher ou de mettre en danger l’équité et l’équité des compétitions.

« De nombreuses études indiquent que la testostérone n’est pas le seul biomarqueur. C’est un débat intéressé, avec des positions extrêmes qui font perdre de vue les droits humains des personnes trans. Qu’un groupe entier soit exclu de la pratique sportive est un acte discriminatoire« , souligne Granado.

La présidente de l’ADI LGTBI+ rejette le préjugé selon lequel toutes les femmes trans rivalisent avec un avantage et met sur la table le fait qu’il y a beaucoup de personnes qui ont un avantage sportif, par exemple les gauchers en escrime, et leur participation aux compétitions n’est pas interdit : « Toutes les caractéristiques d’une bonne performance sportive ne sont pas attribuables à la puberté masculine ils ne sont pas non plus illégitimes. »

« A quoi ressemblerait une étude détaillée de tout athlète noir africain doté d’une dotation spéciale pour certains sports, pour décider s’il a un avantage relatif ou absolu et décider de l’exclure de la compétition, par exemple Usain Bolt ? », demande-t-il.

Granado demande surmonter les catégories binaires dans le sport au profit de compétitions mixtes ou de catégorisations inclusives qui prennent en compte le poids ou la taille plutôt que le sexe, par exemple. « Ces réalités remettent en cause le système qui est défaillant. Il ne s’agit pas de faire de la place à certaines personnes, mais d’utiliser les droits humains des personnes trans pour repenser le sport sinon », suggère-t-il.

Pour sa part, le professeur de philosophie du droit à l’Université Pompeu Fabra Alberto Carrio assure que « les femmes trans sont des femmes et doivent pouvoir concourir dans les mêmes conditions que les autres femmes« . » Cela signifie-t-il qu’il ne faut pas préserver l’égalité dans la compétition ? Oui il faut, je suis d’accord avec l’idée du CIO qu’il faut étudier au cas par cas pour qu’il n’y ait pas disproportion« .

exhorte à réglementer afin que d’autres femmes ne soient pas désavantagées ou ne subissent aucun préjudice, bien qu’il souligne que dans le grand la plupart des cas il n’y a pas de désavantage concurrentiel parce que les femmes trans participent.

Carrio rejette l’idée qu’il y ait des athlètes qui changent de sexe pour gagner : « C’est une barbarie. Quelqu’un change de sexe parce qu’il a ce besoin personnel, parce qu’il ressent cela. Je comprends que si une personne est trans et mène une vie trans parce qu’elle se sent mieux avec son identité, elle doit aussi se sentir comme ça dans le sport », explique-t-il.

L’expert de Pompeu Fabra estime qu’il faut actualiser les mesures pour que aucun dommage ne se produit dans des sports comme le rugby ou la boxe et rejette en même temps les mesures radicales et invasives sur le corps de ces femmes trans.

« Au moins c’est devenu visible, nous avons levé le tabou. Il y a dix ans, vous étiez simplement expulsé d’un sport et maintenant nous sommes en mesure de donner la primauté à la santé des personnes trans, de respecter leur vie privée et leur dignité en tant que personnes et nous sommes dans ce qui peut causer le moins de problèmes, d’étudier les avantages compétitifs qu’ils peut avoir dans la compétition », conclut Carrio.

Dans le « non »

Contrairement à Carrio, le professeur de philosophie du droit à l’Université autonome de Madrid Pablo de Lora n’est pas favorable à la participation des femmes trans aux compétitions sportives féminines : « La ségrégation selon le sexe est due à des circonstances biologiques qui ont à voir avec la ‘ foire jouer’ et, dans certains sports, avec la sécurité des participants ».

De Lora assure qu’il existe des preuves qu’en rubgy, ou dans les sports de combat, les différences en moyenne dans l’intensité des coups ou des tacles sont trop marquées pour assurer non seulement une concurrence loyale, mais aussi en sécurité.

Ce professeur, comme Martínez Patiño, demande de faire la différence entre les personnes trans qui ont subi des traitements qui ont considérablement modifié leurs attributs physiologiques et leurs capacités sportives de celles qui n’ont pas réduit leur taux de testostérone.

Selon elle, la généralisation de la participation des femmes trans aux compétitions aurait un «force démotivante énorme « pour le reste des femmes et affecterait la visibilité des capacités féminines.

De Lora souligne que les personnes trans peuvent participer à des compétitions sportives professionnelles, « c’est un piège sémantique de parler d’inclusion, la question n’est pas l’inclusion, c’est l’inclusion dans la catégorie qu’elles souhaitent quelles que soient leurs données biologiques. Les athlètes trans ne le sont-ils pas. exclus », précise-t-il.

Et il dit qu’il y a un courant qui propose de créer un troisième catégorie sport des personnes trans.

Des avancées significatives au cours de la dernière décennie

Malgré la polémique, la tendance vers un sport plus inclusif et respectueux est indéniable. Très récemment, jusqu’en 2015, le Comité International Olympique exigeait que les athlètes transsexuels subissent une opération de changement de sexe pour participer aux compétitions. À partir de 2015, cette exigence a changé pour contrôler niveau de testostérone des athlètes trans.

Une femme trans a participé pour la première fois aux Jeux olympiques de Tokyo, Laurier Hubbard, en haltérophilie.

En 2019, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a exhorté les États à veiller à ce que les pratiques sportives soient compatibles avec ces droits et à s’abstenir d’adopter celles qui obligent les filles à subir des traitements médicaux inutiles et dégradants afin de participer à des compétitions, ainsi qu’à y mettre fin. qui violent le droit à l’intégrité physique et à l’autonomie personnelle.