Le défi de gagner deux fois

16/08/2021 à 20:05 CEST

Tatiana Perez

C’est toujours un plus pour jouer à Montilivi et plus à deux reprises, après des débuts en douceur avec une victoire contre Amorebieta (2-0). Gérone s’est à nouveau réunie samedi dernier avec 1 871 fans et il espère que ce dimanche il y en aura un peu plus -la capacité est de 30% avec 3 360 spectateurs- dans le deuxième match consécutif qu’il joue à domicile et qui coïncide avec le début de la saison 2021-22. Ceux de Míchel Sánchez recevra l’UD Las Palmas (19h30) dans le but d’enchaîner la deuxième victoire suivie à domicile, un challenge qui n’est pas mal si l’on prend en compte la référence de les deux derniers cours du retour à la Seconde.

J’ai dû attendre jusqu’en novembre mais la saison dernière Gérone a joué deux matchs de suite à Montilivi pendant quatre fois. Cinq, en ajoutant le temps où il a disputé trois matchs consécutifs à domicile avec la Coupe du Roi entre les deux. Le dommage était que dans le stade de Gérone, il n’y avait pas âme qui vive à cause des restrictions de Covid-19 et, plus ou moins, peu importait de jouer à la maison ou à l’extérieur. Ceux de Francisco Rodriguez ils ont réussi à gagner le deuxième match deux fois, attaché dans deux autres et perdu dans un.

La saison de relégation 2019-2020, quand il y avait encore du public avant que la pandémie n’éclate, Cela ne coïncidait pas tant de fois avec un programme de deux jours de suite à la maison. Cela ne s’est produit qu’en Deux occasions et c’était pas mal du tout avec une victoire et un nul à son deuxième match à domicile. Les précédents de ces deux dernières années en Second disent que chaque fois qu’il a gagné le premier match, la Gérone a marqué un point lors du deuxième match Il a souvent joué à Montilivi. Ceux de Míchel ont la possibilité ce dimanche de améliorer les chiffres contre Las Palmas. Tout arrive à devenir fort à la maison.