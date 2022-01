Le défi de se poser les bonnes questions sur l’éducation

01/03/2022

Le à 11:07 CET

Léo Farache

Quand quelqu’un nous demande ce que le « portrait & rdquor; L’utilisateur moyen d’Educar est tout, on dit qu’il est majoritairement féminin, entre 25 et 55 ans, avec des enfants et surtout : « intéressé par l’éducation. Une personne qui veut faire mieux en tant qu’éducateurs de ses enfants et élèves & rdquor ;. Pour nous, l’équipe Educar c’est tout, c’est le trait qui caractérise le mieux ceux qui nous suivent. Nous essayons chaque jour davantage de croire que l’éducation est le meilleur moyen – peut-être le seul – de faire progresser le monde. [Según el DRAE Progreso es en su segunda acepción avance, adelanto, perfeccionamiento].

Pour que nous puissions avancer, approfondir nos connaissances pédagogiques, il est nécessaire que nous posons-nous de bonnes questions sur l’éducation. Ces questions nous permettront de réfléchir et, in fine, d’en savoir plus pour mieux éduquer. « Conversations avec mon professeur. Doutes et certitudes sur l’éducation’ est le dernier livre de Catherine L’Ecuyer, docteur en éducation et psychologie. Dans « Conversations avec mon professeur », nous avons trouvé de quoi nous remettre en question, apprendre de la main des meilleurs pédagogues de l’histoire de l’éducation et essayer de résoudre certains doutes que le travail éducatif devrait toujours soulever.

L’auteur de ‘Educar en el amador’ et ‘Educar en la réalité’ propose un voyage à travers un dialogue entre un étudiant enseignant – Matías- et un enseignant à la retraite – Casilda- dans lequel les différents courants nous sont présentés éducatifs, nous sommes alertés aux éventuelles erreurs dans lesquelles nous pouvons tomber si nous prêtons attention à un marketing trompeur centré sur les labels et beaucoup moins sur l’essence pédagogique.

« Une bonne éducation est celle qui sème les bonnes graines, au bon moment & rdquor ;; « Les gens ne s’entraînent pas, ils s’éduquent eux-mêmes & rdquor; ou « Le véritable art consiste à faire prendre conscience à l’enfant de ses propres ressources et capacités pour atteindre la beauté de bien faire & rdquor; sont quelques-unes des phrases qui ont le plus d’impact pendant la lecture.

Dans « Conversations avec mon professeur », nous allons trouver de nombreuses idées raisonnées sur le sens de notre rôle éducatif à travers des propositions de l’auteur elle-même ou en les empruntant aux penseurs pédagogiques les plus importants comme la dernière phrase des trois avec laquelle nous commencer ce paragraphe, qui a été écrit par Jacques Maritain, un philosophe français de l’éducation du 20e siècle (1872 – 1973).

Poser les bonnes questions, c’est ne pas accepter d’emblée ce qui est à la mode et repenser le vrai sens de certains concepts que l’on sait nécessaires pour éduquer nos enfants. « Les émotions nous renseignent sur qui nous sommes et comment nous nous rapportons à l’environnement, à la réalité & rdquor ;, informe l’enseignante à son élève.

Catherine L’Ecuyer nous alerte par des exemples quotidiens sur la véritable portée de l’éducation émotionnelle, de l’influence de la technologie: « La technologie ne peut pas apprendre à un enfant à utiliser la technologie. Tout comme un enfant ne peut pas apprendre à conduire en conduisant & rdquor ;. Ou il nous montre aussi le vrai sens de notre rôle d’éducateurs : « Le chef-d’œuvre de l’éducation, c’est l’élève lui-même & rdquor ;,« Le but de l’éducation n’est pas de changer le monde, c’est de transformer l’apprenant & rdquor ;.

Se proposer le défi de se poser les bonnes questions sur l’éducation sera une sage décision : « Plus on est sage, plus on est humble aussi parce qu’on est plus conscient des questions auxquelles il n’y a pas de réponse. Comme le disait Socrate : « Je sais seulement que je ne sais rien & rdquor ;. En outre, être ouvert à continuer à se poser des questions nous conduira sur le chemin de la découverte que nous apprécierons tant: « Après une longue coexistence avec le problème et après être devenu intime avec lui, soudain, comme la lumière qui jaillit de l’étincelle, la vérité surgit dans l’âme de chacun d’eux & rdquor; L’auteur né au Canada nous raconte en utilisant une pensée de Platon.

En ce début d’année, nous entendons continuer à nous poser des questions sur l’éducation. Espérons que ce sont de bonnes questions. Probablement, la qualité de nos préoccupations transformées en questions dépendra de la qualité des réponses que nous trouverons afin de continuer à apprendre l’art passionnant d’éduquer.