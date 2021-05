Le défi du COVID-19 en Inde: une perspective de gestion de crise

Au cours de la première vague de l’année dernière, l’Inde n’était absolument pas préparée, mais le contrôle du système de gestion du COVID-19 était central.

Par le général de division SB Asthana

Situation actuelle

L’Inde est en état de guerre biologique contre un ennemi invisible (coronavirus), qui a imposé une urgence sanitaire sans précédent de ce siècle. Alors que l’ampleur des cas et le pic soudain, dans la deuxième vague, ont poussé de nombreux pays dans des pénuries insurmontables, cela remet en question la gestion de la pandémie cette fois, par rapport à une bien meilleure gestion de la pandémie l’année dernière au cours de la première. vague par l’Inde. Alors que les spécialistes peuvent citer de nombreuses raisons pour une telle hausse, de la double mutation à la désinvolture de tous, y compris les rassemblements électoraux, les rassemblements religieux et le ralentissement de l’élan du renforcement des capacités pour la deuxième vague à venir; il est donc nécessaire de revoir les réponses de gestion existantes, dans le contexte des meilleures pratiques / structures autochtones, pour améliorer la situation.

Contrôle centralisé ou décentralisé

Un pic sans fin des infections actuelles au COVID-19 avec près de quatre personnes lakh touchées quotidiennement, ajoutant près d’environ un cas lakh et 4000 décès par jour, pendant plus d’une semaine, malgré les récupérations, a mis l’ensemble du système de gestion du COVID-19 en Inde hors de vitesse. Alors que toutes les agences du pays s’efforcent de combler les pénuries et de développer leurs capacités, un grand nombre de pays étrangers amis ont également expédié des appareils et du matériel de santé, qui ont été / sont en cours de distribution.

Au cours de la première vague de l’année dernière, l’Inde n’était absolument pas préparée, mais le contrôle du système de gestion du COVID-19 était central. Le verrouillage et la gestion centralisés ont aidé l’Inde à contrôler la propagation et à générer la capacité requise pour gérer la charge de travail pendant le processus de déverrouillage. Elle a sauvé de nombreuses vies et la réponse a été bien appréciée à l’échelle mondiale, donnant l’espoir que l’Inde pourrait être le sauveur du monde dans la gestion de la pandémie. Malheureusement, dans une démocratie, la politique de recherche de crédit a fait écho à la voix de la santé étant soumise à l’État, le besoin de décentraliser, ainsi que les problèmes de main-d’œuvre migrante, ont forcé le pays à adopter un système de gestion décentralisé, alors que l’Inde se déverrouillait.

Il est compréhensible que le déverrouillage était essentiel pour les moyens de subsistance et la remise sur les rails de l’économie, mais l’étendre à un encombrement important pour des événements tels que les élections était une désinvolture flagrante, que le coronavirus n’était pas d’humeur à pardonner. Cela a également apporté une faiblesse dans la réponse, les gouvernements du Centre et des États attendant que les autres prennent des mesures et se blâmant mutuellement pour les pénuries et les folies, ainsi que pour les raisons mentionnées précédemment. Aujourd’hui, un homme ordinaire souffre de pénuries d’oxygène, de lits d’hôpitaux, de ventilateurs et d’autres appareils en plus d’un nombre insuffisant de vaccins. Des cas de thésaurisation / commercialisation noire d’appareils de santé, d’oxygène et de lits d’hôpitaux, indiquent des fuites et une insuffisance du système de gestion de cette crise.

Malgré l’augmentation de la disponibilité nationale, les pénuries au niveau des patients communs soulèvent des points d’interrogation sur l’efficacité et la transparence des systèmes logistiques existants. Actuellement, chaque agence travaille dur, mais en silos sans coordination centrale visible, ce qui place le résultat souhaité à un niveau sous-optimal. Un exemple typique est que des gens meurent à cause de la pénurie / des prix excessifs des ambulances à Delhi, qui a d’innombrables véhicules à plateau avec des déménageurs et des emballeurs, qui peuvent être transformés en ambulances de fortune en mettant quelques matelas et bouteilles d’oxygène à l’intérieur, à condition que les RTO soient chargés. pour cela par les autorités compétentes.

Comment l’Inde peut-elle mieux la gérer?

Avec une troisième vague de pandémie à l’horizon, l’Inde doit la reconnaître comme une situation de guerre et chacun doit réagir en conséquence. Actuellement, un grand nombre d’agences travaillent dur pour la gestion du COVID-19 aux niveaux national et étatique en silos, sans plan stratégique centralisé, avec peu de coordination, ce qui entraîne des fuites, des insuffisances et la non-disponibilité des ressources pour les patients qui en ont le plus besoin. . Le fait que l’honorable Cour suprême de l’Inde ait nommé des groupes de travail nationaux pour contrôler l’allocation et la distribution de l’oxygène justifie la nécessité d’un contrôle centralisé des ressources rares. Il est nécessaire de le déclarer comme “ urgence sanitaire nationale ” et d’activer le système et l’infrastructure existants de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA) sous le Premier ministre, convenablement modifiés pour gérer la pandémie de coronavirus, avec un minimum de turbulence dans l’effort en cours.

Il est nécessaire d’activer cette agence centrale avec les représentants de l’Etat pour une prise de décision stratégique collective à deux niveaux; premièrement, au niveau stratégique avec le CCS (y compris le ministre de la Santé) pour coordonner le travail de divers ministères pour améliorer le renforcement des capacités, la production de ressources médicales et les orientations politiques; deuxièmement au niveau opérationnel Comité national de gestion de crise sous la direction du secrétaire de cabinet avec un haut représentant de toutes les parties prenantes dont le Centre (Santé, Maison, Ministères de la Défense et agences de renseignement) et les États (Secrétaires désignés), des professionnels experts de divers domaines, des médecins, des acteurs publics et privés, les fabricants et les services de défense, impliqués dans la gestion du COVID-19 pour émettre des instructions implémentables pour une configuration similaire au niveau des États. Il faut comprendre que la gestion de la pandémie, outre les soins médicaux, nécessite une gestion logistique et une gestion de l’information solides.

Il est nécessaire d’activer le centre de ressources NDMA (adapté pour la pandémie) à New Delhi, avec toutes les informations possibles sur les tableaux intelligents concernant la charge des patients, la disponibilité des installations hospitalières, les progrès de la vaccination, la production de vaccins, les appareils de santé, les achats, les aides et chaque des informations pour faire des plans stratégiques et opérationnels viables, réalisables, à travers un processus de prise de décision collective, nommant l’agence à exécuter, qui devrait être tenue responsable. Il doit disposer d’un média pour tenir la nation informée des orientations politiques et des allocations, car une information inadéquate conduit à des rumeurs, à la panique et à des actions connexes telles que la thésaurisation. Si les attributions sont effectuées au moyen de modèles numérisés utilisant les dernières techniques de gestion (comme le modèle de transport) par prise de décision participative, alors le jeu du blâme de l’état central peut être réduit à un niveau tel qu’il n’obstrue pas le mécanisme de réponse et accélère la livraison du dernier homme. Tous les achats et livraisons doivent être en mode de transaction numérique pour réduire les fuites.

Comment les forces de défense peuvent-elles aider?

Actuellement, les forces de défense soutiennent l’effort national dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. L’armée de l’air et la marine sont largement impliquées dans le transport de matériel sanitaire depuis l’étranger et à l’intérieur du pays. L’armée indienne a ouvert de nombreux autres hôpitaux covid de fortune, en plus d’ouvrir les hôpitaux existants aux patients civils. Des efforts sont également en cours pour rappeler certains des membres du personnel médical à la retraite afin qu’ils se joignent à eux et s’ajoutent à l’effort. Il est également possible d’intégrer l’expertise logistique des services lors de la gestion de crise pour améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement lors de telles critiques. Les ressources d’ingénierie des chemins de fer et des forces de défense peuvent être utilisées pour détourner les lignes d’assemblage de fabrication d’autres gaz vers l’oxygène dans le pays pour faire face aux pénuries. Pour une meilleure synergie des efforts avec les autorités civiles, il est nécessaire de maintenir les services de défense dans la boucle d’information et de décision. Actuellement, sur 11 groupes habilités, aucun n’a de représentant de l’armée, bien que certains États souhaitent que l’armée intervienne. Les forces de défense doivent soutenir l’effort national, mais contrairement à d’autres catastrophes, il n’est pas recommandé qu’un État ou un district soit remis à l’armée pour la gestion des covid.

Conclusion

La deuxième vague de coronavirus a établi que la sécurité sanitaire est une partie indissociable de la sécurité nationale et la pandémie devra être combattue comme une guerre, sur un mode mission, chaque agence jouant son rôle de manière coordonnée pour économiser les efforts et les ressources. . Les agents de santé et la plupart des agences contribuent au mieux de leurs capacités, mais une meilleure coordination est nécessaire pour minimiser les pénuries, les fuites et améliorer l’efficacité globale afin de minimiser les gaspillages, car beaucoup de ressources de réserve seront également nécessaires pour la troisième vague. La planification centralisée, la coordination, l’allocation numérisée des maigres ressources et l’exécution décentralisée au niveau de l’État, voilà le besoin de l’heure. Les agences de sécurité et les tribunaux doivent être impitoyables en punissant les accumulateurs / commerçants noirs avec des procès accélérés. L’aide étrangère est la bienvenue, mais la charge de travail future exige l’autonomie dans le renforcement des capacités pour vaincre la pandémie, à une vitesse sans précédent.

(Les opinions exprimées sont des opinions personnelles de l’auteur. On peut le joindre sur Facebook, LinkedIn et Google+ en tant que Shashi Asthana, @asthana_shashi sur Twitter, courriel: shashiasthana29@gmail.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

