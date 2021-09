le défi du PCB; construire des ponts avec la BCCI

Ramiz Raja, président du Pakistan Cricket Board. (PA)

Le Pakistan se sent trahi et sa colère est légitime. Comme l’a déclaré le président du Pakistan Cricket Board (PCB), Ramiz Raja, ils ont été “utilisés” puis “mis à la poubelle”.

Au cours des 10 derniers jours, le cricket pakistanais a connu un bouleversement. Ils ont mis en scène, invité leurs invités, pour être snobés à la onzième heure. Tout d’abord, la Nouvelle-Zélande a débranché une tournée limitée quelques heures avant le premier ODI à Rawalpindi. Deux jours plus tard, la Commission de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles (BCE) a annulé en octobre son projet de programme double T20I au Pakistan. Raja, énervé par les annulations jumelles, s’en est pris au « bloc occidental ». Mais cela a à peine guéri les cicatrices.

L’année dernière, lors du pic de Covid, les joueurs pakistanais se sont rendus en Angleterre pour trois Tests et autant de T20I. À l’époque, les taux d’infection au Covid au Royaume-Uni étaient parmi les plus élevés au monde. Les joueurs sont restés dans des bio-bulles strictes et ils n’ont pas eu la possibilité d’être accompagnés par les membres de leur famille. Le geste avait permis à la BCE d’économiser des millions dans l’accord sur les droits de diffusion. Une courte série limitée au Pakistan était ce que le PCB voulait en retour. « Un peu de prise en main, un peu d’attention était nécessaire après le retrait de la Nouvelle-Zélande et nous n’avons pas obtenu cela de l’Angleterre, ce qui est si frustrant. C’est le sentiment d’être utilisé puis mis à la poubelle. Raja a déclaré aux journalistes.

Au moins, la Nouvelle-Zélande a cité une alerte de sécurité comme raison de l’annulation, bien qu’elle ne l’ait pas partagée avec ses hôtes. Le communiqué de presse de la BCE ne mentionnait rien de tel. “Le bien-être mental et physique de nos joueurs et de notre personnel de soutien reste notre priorité absolue et cela est encore plus critique compte tenu de l’époque dans laquelle nous vivons actuellement. Nous savons que les voyages dans la région suscitent de plus en plus d’inquiétudes et pensons ajouter une pression supplémentaire à un groupe de joueurs qui a déjà fait face à une longue période d’exploitation dans des environnements Covid restreints », indique le communiqué de la BCE.

Le gouvernement britannique s’est volontiers distancié de la décision de la BCE, via un message vidéo sur Twitter de son haut-commissaire au Pakistan, Christian Turner. Alors pourquoi la BCE a-t-elle abandonné la tournée malgré son engagement ferme envers le PCB l’année dernière à lui rendre la pareille ? Grapevine raconte que les joueurs anglais étaient réticents à faire des tournées et que la hiérarchie du cricket a cédé au pouvoir des joueurs.

Plus important encore, quel avenir pour le Pakistan ? L’Australie devrait faire une tournée dans le pays l’année prochaine, mais Raja a déjà mis en doute cela. Le chef du PCB s’est engagé à affronter le «bloc occidental» au Conseil international de cricket (ICC), tout en affirmant que le Pakistan ne jouerait plus sa série à domicile dans un lieu neutre. Cela conduira-t-il à une division dans le monde du cricket ?

Comme on pouvait s’y attendre, certaines personnes sur les réseaux sociaux se sont délectées de la schadenfreude de la perte émotionnelle et financière du Pakistan. D’un point de vue plus sain, le cricket n’est joué sérieusement que dans une dizaine de pays et il ne peut se permettre d’isoler l’un d’entre eux ; un pays où les passions sont fortes pour le jeu. La riche histoire du cricket pakistanais et son équipe actuelle très talentueuse, qui compte un batteur de classe mondiale comme Babar Azam, attestent de leur contribution à la croissance et à la popularité du jeu. L’isolement du Pakistan priverait le cricket de sa joie de vivre.

Le problème est que, sans l’aide de l’Inde, les options du Pakistan pour s’attaquer au « bloc occidental » et devenir commercialement lucrative sont limitées et pour le moment toute aide du Board of Control for Cricket in India (BCCI) est exclue.

Il fut un temps où la BCCI et le PCB étaient des amis intimes, malgré les relations politiques entre les deux pays. Après la Coupe du monde de 1983, les deux planches de cricket se sont jointes pour briser l’hégémonie de l’Angleterre et de l’Australie à l’ICC et supprimer leur droit de veto. Lors de la Coupe du monde de 1996, lorsque l’Australie et les Antilles avaient refusé d’aller au Sri Lanka, invoquant les menaces des LTTE, l’ancien président de la BCCI Jagmohan Dalmiya avait envoyé une équipe conjointe Inde-Pakistan dans la nation insulaire avant le début du tournoi pour convaincre le cricket. monde que le pays était en sécurité. C’était alors ; un bloc asiatique prospère dirigé par l’Inde qui domine.

La structure du pouvoir à la CPI a maintenant changé. L’Inde est au sommet de la pyramide grâce à sa puissance commerciale, avec l’Angleterre et l’Australie en compagnie. Ils sont les trois grands non officiels du cricket, ayant des relations étroites avec le cricket néo-zélandais (NZC). Sur le plan personnel, les responsables de la BCCI sont toujours en bons termes avec leurs homologues du PCB, mais les relations se sont détériorées entre les deux conseils, à cause de l’annulation des séries bilatérales et du PCB qui a amené la BCCI en arbitrage sur les tournées annulées. Dans la situation politique actuelle, une alliance indo-pakistanaise à la CPI paraît impensable, ce qui fragilise le PCB dans son projet de lutte contre le « bloc occidental ». La BCCI, quant à elle, entretient actuellement de solides relations avec la BCE, Cricket Australia et NZC.

Il incombe maintenant au Raja de contacter personnellement les responsables de la BCCI. Il est en bons termes avec certains d’entre eux grâce à son expérience de joueur de cricket et à ses passages de commentaires. Sa tâche principale devrait être de convaincre son Premier ministre, Imran Khan, qui se trouve également être son ancien capitaine, à cet égard. Ces derniers temps, Khan a pris l’habitude de se contredire et dans son effort apparent pour plaire à l’establishment et garder la Chine de son côté, il se présente maintenant comme un grand ennemi de l’Inde. Khan et Raja devraient regarder en arrière pour aller de l’avant.

Un jour après que l’Inde a remporté la Coupe du monde de 1983, le président de la BCCI, NKP Salve, et son homologue pakistanais, le maréchal en chef de l’Air à la retraite Nur Khan, se sont rencontrés pour déjeuner au Lord’s. Cela a commencé la bonhomie du cricket Indo-Pak qui finirait par faire tomber leurs anciens maîtres coloniaux de leur perchoir. Attention, Salve était alors ministre de l’Union en exercice, tandis que Khan commandait l’armée de l’air pakistanaise dans la guerre avec l’Inde en 1965. Pour progresser dans le cricket, les deux ont décidé de garder la politique à distance.

Dans la situation politique actuelle, la reprise du cricket bilatéral indo-pakistanais est hors de question. Mais le défi du Raja serait de construire des ponts avec la BCCI pour que la voix du Pakistan soit entendue à la CPI.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.