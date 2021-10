Le défi épique d’Halloween ! Un gardien de zoo extrait une tarentule de la bouche dans une vidéo effrayante – Regardez

Homme extrayant une araignée de la bouche dans une vidéo virale (Image: capture d’écran Instagram)

Le dernier jour d’octobre est le moment où les réseaux sociaux sont inondés de décorations de citrouilles et d’hommes et de femmes vêtus de costumes sanglants. Ensuite, il y a des vidéos d’enfants faisant des drames costumés et d’adultes se réunissant pour des célébrations dans des tenues hideuses. La dernière inclusion dans les vidéos tendance est un homme avec une tarentule. La vidéo est fascinante mais effrayante aussi.

La vidéo partagée par le gardien de zoo Jay Brewer montre une araignée sortant de sa bouche et sur sa main. Brewer s’est rendu sur Instagram pour partager la vidéo. « Les choses deviennent un peu bizarres ici depuis que Halloween est presque là », a-t-il écrit en publiant le clip. L’utilisateur explique également certains faits sur l’araignée, mais le simple côté est suffisant pour vous effrayer et vous distraire de l’écoute de son commentaire.

La vidéo publiée il y a trois jours a recueilli 87 000 likes et le nombre augmente depuis. La vidéo correspondra à votre esprit d’Halloween et vous donnera des frissons. La vidéo a choqué beaucoup

Que pensez-vous de ce clip ?

Les tarentules sont une espèce d’araignées velues qui peuvent irriter la peau et les yeux. Toutes les mygales sont venimeuses. Bien que leur venin ne soit pas mortel pour l’homme, certaines morsures provoquent une gêne grave qui peut persister plusieurs jours.

