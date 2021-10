La légende Ashley « Meltdown » Mitchell rejoint Bananas pour nettoyer l’épisode 9 de Spies, Lies, and Allies. D’abord, ils entrent dans les détails de son aventure avec Nelson, la définition de « polidicing » et son véritable problème avec Burna (0:40). Ensuite, ils entrent dans le drame le plus récent entre elle et Cory à propos de l’argent qu’elle a volé à Hunter après avoir remporté Final Reckoning (31:00). Ensuite, ils parlent du twist à la fin de l’épisode 8 (38h00), du défi à plusieurs niveaux et des nouveaux groupes formés à la fin (45h30), et de la soirée au club (57h30). Enfin, ils parlent d’une nomination très vocale et mouvementée (1:06:22) et d’un défi d’élimination (1:11:05).

Hôte : Johnny Bananas

Invité : Ashley Mitchell

Producteur associé : Sasha Ashall

Production supplémentaire : Juliet Litman

S’abonner: Spotify